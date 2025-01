Seguimos con las ocurrencias, las ideas de bombero torero, las bravuconadas, la estulticia por bandera, el pensamiento Alicia, las chorradas de última hora y las ideas para olvidar.

La ministra de Sanidad quiere que los médicos de la pública que, salvo guardias y demás, curran fundamentalmente por las mañanas, al menos los que ocupan puestos directivos, no puedan trabajar en la privada por las tardes.

En España faltan médicos. Faltan todo tipo de sanitarios, pero médicos por descontado. Las universidades admiten a unos pocos cada año, con notas de corte absolutamente desmedidas, con lo que cada vez se licencian menos médicos. La cosa está estructuralmente mal montada. Es demencial. Y no solo no se pone fin a esto, no solo no se plantea un plan estratégico nacional de puestos sanitarios, sino que, como un parche más, como una nueva tirita que ni cura ni deja curar, se lanza a los medios una medida bolivariana, populista, absurda y desnortada más. Cuando nuestro desgobierno le dedica un par de horas a pensar en mejorar los servicios públicos es para que nos echemos a temblar.

Nos ha mirado un tuerto, queridos lectores. Los ministros del desgobierno español no dan la talla. Personalmente no los haría responsables ni de la escalera de mi comunidad de vecinos. Y sin embargo ahí están, dirigiendo nuestros destinos en lo universal. Seguimos con las ocurrencias. Seguimos para bingo.