Un destino turístico inteligente

La irrupción del uso de las nuevas tecnologías en nuestras vidas no solo ha sido capaz de modificar nuestra forma de trabajar, comprar o relacionarnos con los demás, si no que ha modificado, incluso, también nuestra forma de viajar. Y es que el sector del turismo, en los últimos años, ha experimentado una constante evolución con avances tecnológicos que han permitido, por un lado, mejorar la competitividad de los destinos y, por otro, transformar la manera de poder planificar, experimentar y recordar nuestros viajes.

Porque, lo queramos o no, vivimos en una era hiperconectada, donde quienes nos dedicamos a gestionar municipios turísticos, vemos cómo ha cambiado y evolucionado el perfil del viajero en los últimos años, con un consumidor cada vez mas informado, mas exigente y con gran capacidad de influencia que busca, además de nuestro sol y playa, vivir experiencias únicas, personalizadas y, dentro de ese contexto, es donde nacen los destinos turísticos inteligentes.

Municipios como Benicàssim, innovadores, donde trabajamos para poner al viajero todas las herramientas necesarias al alcance de su mano, para permitirles vivir una experiencia más enriquecedora, desde el inicio, hasta el final de su viaje.

Diferenciación

Y lo hacemos a través de la diferenciación de nuestro destino, la calidad y la personalización de toda la oferta que podamos ofrecer a quienes deciden pasar en Benicàssim los mejores meses del año. Por ello, uno de los principales ejes de nuestra política turística en materia de transición digital, pasa por incluir avances tecnológicos y herramientas en el diseño de nuestras acciones, basados en la innovación y digitalización de nuestro entorno, haciéndolo de una manera fácil y accesible, gracias al uso de las nuevas tecnologías y de los dispositivos móviles, aquellos que integran innovación y tecnología para dar respuesta a las necesidades de un turista que no solo consume, sino que crea, opina y comparte sus vivencias en tiempo real, haciendo que su primera visita despierte el deseo de regresar a un destino acogedor, amable y hospitalario. Además, gracias a las nuevas tecnologías y dispositivos móviles, proporcionamos de forma sencilla y accesible información clara y detallada sobre todo lo que nuestro municipio tiene para ofrecer.

El Plan de Señalización Turística tiene como objetivo impulsar el desarrollo de Benicàssim como un destino turístico inteligente. Para lograrlo, pronto se va a implementar un nuevo sistema de información inteligente y señalización turística innovadora, diseñado para aglutinar la información y destacar los principales recursos turísticos de nuestro municipio, ya sean patrimoniales, naturales, culturales, deportivos, festivos o musicales. Además, esta tecnología también va a incluir información precisa y detallada sobre la amplia oferta de alojamientos, restaurantes, comercios y opciones de ocio que Benicàssim ofrece durante todo el año.

Recursos

Y es que Benicàssim es un destino turístico por excelencia que ofrece, además de sus maravillosas playas, numerosos recursos a lo largo de su territorio. Por eso, y para poner en valor todo lo que Benicàssim puede ofrecer, se hace necesario proporcionar toda la información de forma estructurada, detallada y accesible, para que el viajero pueda diseñar su experiencia y organizar su visita de acuerdo con sus gustos, preferencias y el tiempo que dispone.

Estamos en una época de rápidos cambios tecnológicos y viviendo transformaciones que están revelando un nuevo perfil de viajero como es el turista digital. Este tipo de viajero conecta e interactúa con el destino que ha elegido mucho antes de viajar, ya que investiga, se inspira, se organiza y planifica cada detalle para diseñar su propio viaje compartiendo con el mundo sus opiniones a través de internet y todo ello basado en la comodidad, rapidez y la inmediatez de acceder, con un solo clic, a toda la información necesaria para planificar su experiencia.

En Fitur

Por ello este año, en uno de los encuentros profesionales de turismo más importantes del mundo como es Fitur, Benicàssim se abrirá nuevamente al mundo mostrándose como un destino turístico inteligente, una ciudad innovadora, moderna y activa, que crece y avanza, también de la mano de nuevas herramientas tecnologías que permitan al viajero descubrirnos, conocernos, planificar su visita antes de llegar a nuestro destino y, sobre todo, compartir sus experiencias diferentes y personalizadas, después de su visita.

Nuestro objetivo no es otro que mostrar lo mejor de Benicàssim, un destino activo, innovador, consciente, accesible, e inclusivo. Donde la sostenibilidad, el cuidado de nuestro entorno y la calidad de nuestros servicios, no solo nos singularicen, si no nos perennicen como destino turístico por excelencia.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora