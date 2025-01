La llei de l’embut

Resulta que l’amnistia trenca tot el llistat codificat de lleis i és creditora de totes les formulacions jurídiques de condemna. Vaja, com qui diu, el trencament de tota la legislació espanyola i europea. Així, amnistiar als imputats del procés no és possible per una lectura estrambòtica del enriquiment per malversació de caudals públics. Ara bé, amnistiar als policies que es passaren tres pobles amb els votants durant el referèndum consultiu, que en alguns casos, podria considerar-se actes de tortura. Amnistiar, i subvencionar amb els diners de tots als que s’han beneficiat dels béns públics malversant i espoliant les aigües subterrànies del Parc Nacional de Doñana, en lloc de requisar-los les terres, està bé, no és reprovable.

Aquí, mana el Partit Popular, i considera, un acte de justícia, fet amb la intenció de portar la pau a un territori i una gent que sols vol el que creuen que els pertany. Mira tu, com els del procés però amb l’aigua. Parlar i pactar amb un partit legal, independentista ó nacionalista, és insultant, inadmissible, i col·laboratiu amb uns terroristes, que ja no existeixen. Pactar i parlar amb aquells que injurien la constitució; contraris a l’existència de les autonomies, encara que viuen d’elles; partidaris d’un Estat centralista que ens retrotrauria a Ferran VII; contraris a la diversitat cultural més enllà dels vestits típics i del folklorisme; partidaris de la dictadura, i justificadors de la violència política com es pot constatar contínuament, això és pragmatisme. No estar al lloc que li pertoca i no fer el que calia, no porta dimissions, dimitir per a què?, si les estadístiques ens donen guanyadors?

Silenci

Diuen que el menyspreu més gran és el silenci, aquí ja tenim experiència amb les víctimes del Metre de Valencia. El president Malzòn, amb la seua manca d’empatia, ha dit: "Les víctimes, si volen alguna cosa, ja vindran, la porta esta oberta". Ell sap que 224 no estaran en la reunió i als altres els manté encantats amb la música de les ajudes sense iva, interessos i altres mentides. Però ell no se sent culpable, considera que víctimes vives i famílies dels difunts no són mereixedores d’una manifestació d’arroentament i petició de perdó, però sí que és just un increment dels sous dels consellers.