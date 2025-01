Mazón invisibilitza Castelló

Aquesta setmana Fitur no serà el gran aparador turístic de la nostra província. I no ho serà perquè la Generalitat de Carlos Mazón ha decidit canviar unilateralment el model d’estand que fins ara havia generat consensos entre ajuntaments i professionals per un que relega els nostres municipis a un segon pla. Des d’enguany, totes les localitats turístiques de la nostra província no tindran el seu espai propi i això, no cal dir-ho, ens condemna a la invisibilitat front a les grans marques.

Com a representant dels 135 pobles de la província i d’Orpesa, no puc estar d’acord amb aquest canvi. Modernitzar i professionalitzar, com defensa Mazón, la presència de la Comunitat a Fitur no hauria de significar esborrar la identitat dels nostres pobles. La promoció turística va molt més enllà del networking; requereix posar en valor la singularitat i la diversitat que fan únics els nostres destins. Sense aquests espais diferenciats quedem diluïts.

Formes

Però el problema no és només el fons, sinó també les formes. Fa anys que forme part del Patronat de Turisme i mai no havia vist una proposta tan nociva per a Castelló. De fet, no conec cap alcalde o alcaldessa que done suport a aquest nou format. Ni els del PP. Ni Marta Barrachina ni Andrés Martínez han xistat.

Volem ser protagonistes, no ciutadans de segona. Per això, el meu partit no participarà en cap acte organitzat per Turisme Comunitat Valenciana en què hi estiga Mazón, un president que menysprea contínuament Castelló i que aprofita Fitur per a fugir de la terra que va abandonar el 29 d’octubre i edulcorar la seua imatge. No serà en el nostre nom.

Diputada provincial