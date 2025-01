De Trump a Franco

«El abuso de la grandeza se da cuando se separa del poder la misericordia», William Shakespeare en su enorme obra Julio César. Escribo estas líneas a escasas horas de que Donald Trump sea investido el 47 presidente de los Estados Unidos, porque así lo ha decidido la mayoría de los norteamericanos. El mundo permanece expectante y estremece el teatral (o no) anuncio de que durante un día ejercerá de dictador. A saber hasta dónde puede llegar Trump a lo largo de 24 horas dando rienda suelta a su más íntima psique, la misma que lo hizo caer bajo sospecha del intento de autogolpe con el bochornoso asalto al Capitolio. Por de pronto en Chicago cunde la alarma ante el aviso de una inminente redada contra migrantes. Y veladas amenazas de expansionismo a las bravas, apuntando a Panamá, Groenlandia e incluso Canadá. Al tiempo, Trump enarbola una campaña de desguace del funcionariado federal que contará con el soplete de tío más rico del mundo, Elon Musk. Es la inquietante realidad, en la que no vislumbramos ni una micra de la misericordia preconizada por Shakespeare.

Misericordia

Aquí, en el circo político patrio, tenemos lo nuestro, que no es poco. Con el dominio del inglés del que es acreedor el presidente Sánchez, resulta factible que haya leído a Shakespeare, pese a que en su praxis diaria la única lectura que aflora sea el Manual de resistencia. En este Bruto revestido de César no se atisba un ápice de misericordia, ni siquiera con los damnificados de L’Horta Sud, cuestión de emergencia nacional en la que sigue dando rienda al taimado tacticismo de recuperar la Comunitat, procurando que Mazón se cueza a fuego lento en su propia equivocación. Entre tanto Sánchez reedita su propio NO-DO (acrónimo de Noticiarios y Documentales, en vigor desde 1942 a 1981) en forma de cien actos para contarnos qué fue el franquismo, dictadura cuyos demonios, al parecer del presidente, nos siguen causando pesadillas. Algunos figurantes del actual Régimen, voluntariosos colaboradores del NO-DO sanchista sin celuloide, ya llevan una temporada propagando sandeces y mentiras. Insultando la inteligencia de los españoles, conocedores de que Franco era un dictador. De los muchos ejemplos recientes que causan vergüenza ajena es de reseñar el protagonizado por una periodista pro sanchista, de la izquierda caviar. La colega arrebató el micrófono al activista de Vox, Ndongo, de origen camerunés, y le espetó: «¡Hay que ser tonto para ser negro y ser fascista!». Ítem más, en un programa de televisión dijo que en el franquismo Ndongo acabaría en un campo de concentración. Resulta innecesario llegar a tamaña elucubración, cuyo mensaje invita a la más temeraria desinformación entre las más jóvenes generaciones. Tras la guerra civil hubo represión y fusilamientos, nadie lo niega. Empero, no se puede tergiversar la realidad, por mucha fiebre antifascista que se sufra. Siendo la actual Guinea Ecuatorial provincia española, las Cortes franquistas tenían sus representantes de color y en las universidades de la península había estudiantes africanos. Mi primer profesor de inglés era negro, en 1971.

Periodista y escritor