Viure i beure

Fa un temps el director general de tràfic, Pere Navarro, anunciava que anava a rebaixar-se la taxa permesa d’alcohol per als conductors d’automòbils, la qual cosa ha causat una certa alarma mediàtica.

El fet de què s’obrís un debat sobre aquest tema, ja resulta significatiu, encara que les xifres sobre accidents mortals de tràfic amb protagonisme de conductors d’altes taxes d’alcohol cada vegada són majors, més de la meitat. Però les polítiques de prevenció pareix que no interessen al públic en general, igual passa amb el consum de tabac.

Hem de deduir per això i altres raons que el consum d’alcohol és alguna cosa inherent i característic en la nostra societat. Forma part de les relacions socials de cada dia, des de edats molt joves, cada vegada més joves, malauradament. No diguem després del fi d’any i l’inici del següent. En aquest sentit, segons l’INE, Espanya és el país amb més bars i restaurants del món, en relació a la població amb un establiment cada 175 habitants. Fa temps, no sé si encara es mantindrà aquesta xifra, hi havia més bars i restaurants en el carrer Alcalà, de Madrid, que en tota Noruega.

Potser tinga que veure en part amb la nostra situació geogràfica en zona climàtica temperada, al voltant del mediterrani, amb el cultiu característic de la vinya, que creix de manera espontània com si formara part de la vegetació natural des de temps neolítics. Si estudiem la tradició cultural, Ulises en els seus viatges mediterranis de l’Odissea, ja va embriagar al gegant Polifem amb vi aixafat amb els seus peus, la qual cosa li va permetre fugir de les seues mans. Més a prop, la tradició cristiana també utilitza el vi per al seu ritu més valorat, com si fos la sang de Jesucrist. No és d’estranyar la consideració tan apreciada del vi entre la cultura de la societat mediterrànea. Tampoc no es difonen que parlen de manera negativa del vi. La lluita contra els bevedors era més cosa dels protestants. Ací a Castelló en l’època republicana va exercir aquest paper Rusell Ecroyd i la seua esposa Maria Perez, fundant una lliga antialcohòlica, col·laborant en revistes com El abstemio i donant conferències.

Seguint amb la història, el mateix Juli Cèsar, que en en les seues campanyes militars va romandre un temps per Hispània, va dir, segons la tradició, que els hispans, o siga els nostres avantpassats, confonien el viure amb el beure, no sé si per la grafia i pronuncia semblant: vivere i bibere, o perquè es passaven una gran part de la vida bevent. Bevent vi, s’entén, és clar, que era el producte natural de les nostres terres, de la nostra cultura, per entretenir les relacions socials.

Cavanilles, al final del segle XVIII, que va recórrer el País Valencià pam a pam, va deixar escrit que a la província de Castelló es produïen més de 23 milions de litres a l’any, la qual cosa donava per mantenir la tradició de grans bevedors amb suficiència.

Llarga tradició

Més a prop, durant la República, Josep Pascual Tirado, publica De la meua garbera on apareixen consumides de manera habitual pels nostres llauradors diverses classes de vi i el que és més sorprenent licors diversos alguns dels quals encara arriben a l’actualitat com l’aiguardent, el vermouth, el calisay o el rom de la Negrita. Per tant hi ha una llarga tradició de consum d’alcohol entre els recents avantpassats, fins i tot de licors d’alta graduació i de preu gens popular.

Actualment l’Ajuntament diu que porfia, sense èxit, per eradicar el consum de begudes alcohòliques pels carrers, però no veiem campanyes públiques, i en les diferents terrasses dels bars estan moltes vegades atapeïdes de gent, fins i tot de molt joves, als quals mai he vist que se’ls demane per la seua edat als cambrers o per la policia municipal. Suposem que els pares a casa, eduquen l’abstenció, igual que els centres educatius. D’altra banda, és clar que el consum d’alcohol mou l’economia de diversos establiments de restauració i oci, per això les autoritats municipals són tan reticents a perseguir el consum i a fer campanyes d’abstenció alcohòlica. Seria impopular i poc patriòtic.

Per tant, viure i beure són accions individuals que es confonen sovint i resulten imprescindibles en la socialització habitual, en les activitats econòmiques, sense amagar-se, com una mostra d’ incentivar el dinamisme social entre amics, socis, coneguts, clients. No és d’estranyar que més d’un 50% dels accidents automobilístics tinguen com component fonamental la taxa alta d’alcohol. Forma part també de les nostres tradicions.

