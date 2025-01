El desig humà de poder deu ser una constant més o menys gran arreu de la societat. I posar nom és tindre poder. Una de les característiques universals dels humans és dotar-les de nom. A tot allò que ens envolta li n’hem posat un.

Resulta difícil negar aquesta condició. El tema és però, saber qui posa el nom. I quin i per què.

Deixem-ho córrer ara i centrem-nos en un fet ben habitual a casa nostra avui en dia.

Qualsevol que mire un diari o veja un anunci ho pot comprovar. Els noms canvien amb una rapidesa inaudita. L’empresa que sempre n’havia tingut un ara ja en té un altre. I això ad infinitum. I si no fora que el canvi només es limita a unes formes més o menys forasteres, bàsicament ara en anglès, no tindria importància. Però és que al darrere d’aquestes modificacions hi ha tot un món.

Despullats

El nom pot ser una cosa com Arci&Co, Endinòmium, Greenworld o Magic Fun, etc que la lectora trie el més agradable. El que importa realment és allò que hi ha al darrere. I que sol ser massa sovint una empresa forastera o, pitjor encara, un d’eixos fons internacionals anònims que no tenen cor. Però sí amos i gent que guanya diners. Amb el nom també ha canviat el lloc on es cobren els diners. I a nosaltres ens deixen despullats.

Són doncs noms que ens indiquen una propietat de fora de casa. I que, seguint les regles de l’economia globalitzada, si els va malament ací es deslocalitzaran. Fotran el camp. I encara que no ho facin actuaran en benefici d’altres llocs i sense considerar les possibles necessitats del País Valencià.

Ni valencians ni valencianes podrem objectar o opinar. Ni els noms són nostres. El canvi de noms no és qualsevol cosa, no.

Sociòleg i traductor