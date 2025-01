No estar a l’alçada

Aquest gener, la dreta ha aprovat, per fi, el seu pressupost per al 2025. Això ha passat amb un retard de dos mesos i mig respecte al termini al qual s’havien compromés. Tot i això, l’alcaldessa insisteix a repetir que el pressupost estava ja aprovat al desembre, una afirmació que no és certa. Resulta incomprensible aquesta obstinació per voler enganyar la ciutadania.

Més enllà d’aquest fet, que seria menor si no fora per la seua tossuderia a negar la realitat, el pressupost tampoc compleix el que Carrasco havia promés en matèria d’impostos. En lloc de reduir-los, els incrementa de manera significativa. A més, el Partit Popular ha deixat Castelló desprotegit, amb retallades en el Fons de Cooperació Municipal i en polítiques d’ocupació. Tot això, mentre Carrasco guarda silenci, perquè és més del PP que alcaldessa de Castelló. En matèria educativa, la situació és igual de preocupant: Castelló ha perdut més de 4 milions d’euros d’inversions en centres escolars. En aquest cas, no es pot responsabilitzar només al PP autonòmic, ja que la inacció i la falta de reivindicació del PP local han contribuït a abandonar les escoles de la ciutat que necessiten reformes urgents.

A més, les retallades en igualtat, el no compliment dels compromisos amb els pressupostos participatius, l’eliminació de centres juvenils, i la manca d’inversió en transport públic i sostenible són mostres de la falta de visió d’aquests pressupostos. Per si no fóra suficient, no han destinat ni un euro a energies renovables o al desenvolupament del Pla Contra la Sequera i el de Reutilització d’Aigua que vam aprovar en 2024. Tot això evidencia que els pressupostos no estan a l’alçada de Castelló.

