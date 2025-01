L’Alcora també té recursos turístics

Aquesta setmana ens hem desplaçat fins a Fitur, la fira més important de turisme que es porta a terme a Espanya, on, com no podia ser d’una altra manera, l’Alcora està present per posar en valor algunes qüestions turístiques del nostre poble que, sovint, molts desconeixen. Aquesta fira és un gran aparador per donar a conéixer els nostres productes turístics, perquè les coses cal dir-les tal com són: l’Alcora no és un poble turístic, però això no impedeix reivindicar que sí que tenim recursos turístics que poden ser del gust de moltíssima gent. Vull recordar que la nostra província té un turisme de platja molt important, i que l’Alcora està a 20 minuts d’aquestes platges; per tant, qualsevol dia és un bon moment per a vindre al nostre poble a gaudir d’algunes coses que, de vegades, passen desapercebudes.

Vindre a l’Alcora és vindre a conéixer un poble ceràmic, però no un poble qualsevol, sinó la localitat on va nàixer el clúster ceràmic de la província de Castelló. Per això, si vens, has de visitar el nostre Museu de Ceràmica. Allí trobareu una gran exposició de ceràmica de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda, que el 2027 complirà 300 anys de la seua posada en marxa. A més, també podreu veure moltes de les obres guanyadores del Concurs Internacional de Ceràmica que, cada dos anys, organitza l’Ajuntament de l’Alcora. Aquestes obres formen una magnífica exposició de ceràmica contemporània. Al mateix museu també es pot visitar un espai dedicat a la nostra terrisseria, ja que era una part important per als nostres artesans pintors i ceramistes. Actualment, hi ha una preciosa exposició de l’empresa local Alcora, la Ilustre Cerámica, amb unes peces ceràmiques pintades a mà que són espectaculars. Us convide que vingueu i visqueu la immersió al nostre Museu de Ceràmica.

De camí al museu podreu trobar alguns dels murals ceràmics que tenim a la nostra localitat, concretament al carrer Costera de l’Advocat, carrer del Venerable Cura Bertran i plaça Caragol. Ara bé, a la plaça Els Canterers, al passeig Baix la Vila, a la carretera de Ribesalbes, al carrer Costa Forn Nou, a moltes de les façanes dels centres educatius de la localitat i als cementeris municipals també trobareu murals de ceràmica ben elaborats i presentats. Podem dir que a l’Alcora es pot gaudir d’una exposició a l’aire lliure de ceràmica. Si voleu veure unes peces ceràmiques espectaculars, podeu visitar els panells ubicats al carrer el Vall, la plaça Espanya i el carrer Calvari, pintats per Alcora, la Ilustre Cerámica en homenatge a la processó de les tres caigudes que se celebra en Setmana Santa.

Com cal esperar, si sou turistes que voleu continuar coneixent la nostra història ceràmica, heu de visitar l’edifici dels forns de la Reial Fàbrica. Espere que, d’ací a uns anys, també us puga convidar a gaudir de l’edifici fundacional d’aquest immoble, situat al cor de la localitat.

Una altra manera de conéixer part de la nostra història és recórrer alguns dels nostres senders: la Ruta Camins de la Metal·lúrgia us durà fins a la pedania d’Araia, i la Ruta del Patrimoni Industrial Ceràmic us durà quasi fins a Figueroles. Les dues rutes estan interpretades a través de panells d’informació, així coneixereu molt més la nostra història i costums.

Festivitats

Per als turistes més propers a l’Alcora que ens vulgueu visitar un dia puntual, quin dia us recomanaria? La festivitat de Sant Antoni és molt bonica a la nostra localitat: aquest any s’han fet més de 60 fogueres i tenim com a singularitat La Rècua Arriera. També destaca la Rompida de la Hora, el Divendres Sant a les 12.00 hores, declarada Patrimoni Immaterial per la Unesco; la festivitat de la Mocadorà, que se celebra el dilluns de Sant Vicent a l’ermita de Sant Vicent, un lloc únic per a gaudir de la natura, amb paellers, jocs infantils, una zona esportiva i zona d’acampada. El Dilluns de Pasqua celebrem la festivitat del Rotllo, a l’ermitori de Sant Cristòfol, una festa declarada d’Interés Turístic Provincial. A més a més, les jornades medievals que solem celebrar a mitjans de novembre són de les més visitades de la província de Castelló. Les nostres festes majors són a finals d’agost i principis de setembre, amb actes i activitats per a totes les edats i gustos.

He tractat de fer un breu resum del més destacable del nostre poble. M’he deixat moltes coses, però a la nostra pàgina web de turisme podeu trobar tota aquesta informació i molta més, per si us interessa. Tenim un poble molt viu pel que fa a actes i activitats, i això també és gràcies al fet que tenim un teixit associatiu molt important al nostre poble, que treballa per mantindre vives els nostres costums i tradicions. Sense el seu treball imprescindible, tampoc seria possible. Us esperem a l’Alcora.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló