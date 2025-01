Frente a Trump, más Europa

La jubilación no es el fin de la vida. Más bien al contrario, si te organizas tienes la oportunidad de disfrutar de aspectos de tu existencia que tenías aparcados. En mi caso, como me interesa la política, aprovecho para ver en directo algunos de los debates que se dan en las diferentes instituciones democráticas.

Bueno pues, desde esa actitud, y sabiendo que hablaba el presidente del país más influyente del mundo, me senté delante de la tele, es decir, dentro del Capitolio, para escuchar con la preocupación del ciudadano que sabe que alguno de los disparates que anunciará Trump le puede afectar seriamente. Por cierto, no me decepcionó: con un lenguaje vulgar, sin orden y, sobre todo, sin explicar las causas ni razones, soltó un montón de propuestas que ofendieron a la inteligencia, a los presentes y a la Constitución americana. Digo a la inteligencia porque eso es lo que representa salirse de la OMS y de los acuerdos de París contra el clima, recortar los presupuestos de educación y sanidad, unir inmigración con delito, cerrar la principal vía de asilo… etc. Digo a los presentes porque maltrató al presidente y a la administración saliente. Digo a la Constitución porque algunas de las medidas anunciadas son contrarias a la misma.

Impunidad

A pesar de lo dicho, lo peor es el aire imperial y de impunidad con el que viene. Y es que, con su «EEUU primero» y acompañado del poder económico y tecnológico, busca suprimir a los intermediarios, a la política, al sistema democrático y a las instituciones que moderaban y atemperan y, en consecuencia, permitían una vida con cierta justicia y ética. Lo bueno del caso es que, ante esa sacudida, Europa apela a más independencia, a más unidad interna y a más cooperación con el resto del mundo.

Analista político