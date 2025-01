Dialogar. Acordar. Desbloquejar

Coneixeu la història d’un peix que se sent atret per una bella ostra en el fons marí i desitjant conéixer-la, intenta acostar-se, però l’ostra tanca les seues valves amb por? El peix busca ajuda d’altres peixos que són experts a obrir ostres i aquests li ofereixen suport i li ensenyen la importància de la comunicació i l’empatia. Després de setmanes d’aprenentatge i pràctica, el peix finalment aconsegueix acostar-se a l’ostra i gaudir de la seua bellesa, destacant la importància de la paciència, la comprensió i la col·laboració en les relacions.

Postureig

Alguna cosa així li passa al govern en minoria, que a hores d’ara continua incapaç de teixir aliances amb nosaltres. Tot i que enguany hem aconseguit que s’assega a negociar, cal dir que no ha passat del postureig perquè ens hem trobat amb una senyora Pérez més preocupada per conservar el seu sou que per rebaixar l’IBI per a beneficiar als nostres veïns i veïnes. Tampoc ha cedit a la nostra petició per adequar la casa del carrer Sant Pere per a lloguer social. Així com tampoc ha acceptat la nostra demanda per peatonalitzar el centre històric de la nostra localitat, adquirir l’antiga Muralla i tindre un pla de manteniment per a Casablanca els 365 dies de l’any. La senyora Pérez ha d’entendre que ja no ens alimenten les molles.

Animem a la senyora Pérez a continuar aprenent a dialogar i acordar per a poder desbloquejar l’Ajuntament d’Almenara amb els vots de Compromís. I si no ho fa el seu govern, assumirem nosaltres eixa responsabilitat. Amb valentia i compromís.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament d’Almenara