De salchichas y panecillos

El otro día, un amigo mencionaba una de las grandes incongruencias de nuestra sociedad, uno de esos misterios irresolubles e insondables que nos dejan pensando en las noches de insomnio y que apelan a lo más profundo de nuestra existencia: ¿por qué los paquetes de salchichas contienen tres o cinco unidades mientras que los panecillos donde las metemos se presentan siempre en grupos de cuatro? ¿Qué hemos hecho para ser castigados con esta distorsión?

Obviamente, lo anterior es una pequeña broma, aunque no por ello deja de ser verdad la incongruencia. En la vida se dan situaciones difíciles de entender. Quizá haya una explicación práctica y esto tenga algún sentido. De ser así, se me escapa por completo. Desde luego, no es lo único que no acabo de comprender: la teoría de la relatividad o la física cuántica, así en general, también se me escapan.

Otros artículos de Carlos Tosca VIVIR ES SER OTRO Himno nacional II VIVIR ES SER OTRO Himno nacional I VIVIR ES SER OTRO Adiós, 2024

El mundo de los bienes de consumo no atiende a veces a la lógica. El perejil, que eludía las leyes del capitalismo y se regalaba, era otra de esas irrealidades que se materializaban ante nuestros ojos en un lugar tan mundano como las carnicerías o pescaderías. Ahora ya lo cobran, incluso lo venden congelado.

Huevos duros

En el otro lado de la balanza tenemos la estupidez de los consumidores. El epítome de los nuevos tiempos son los huevos duros precocinados. Hasta yo, un patán en la cocina, sé prepararlos. Poco misterio tienen. Nos los venden ya hechos para ahorrarnos tiempo, porque su cocción solo es problemática por la necesidad de invertir una decena de minutos. Y es que no solo lo queremos todo, sino que hemos de tenerlo ya mismo. Ayer.

La ansiedad va a acabar con nuestro cerebro sobreexcitado por las pantallas. Los dispositivos, sobre todo el teléfono, nos conocen mejor que nuestros seres más cercanos. Recomiendan productos porque han escuchado las conversaciones que sostenemos. A todos nos ha pasado que hablamos de tal o cual tema y, al poco, se nos recomiendan productos relacionados. Hace poco me invitaron a una cata de vinos. Pocos días después, empezaron a mostrarme en mi dispositivo móvil anuncios de bodegas. Como he dejado de hablar del tema y no he comprado nada relacionado, el algoritmo me deja en paz y vuelve a los anuncios de siempre.

Nos vigilan, lo sabemos y nos da igual a la gran mayoría. Para empezar porque luchar contra ese Gran Hermano resulta tarea imposible. Bueno, en realidad no tanto: bastaría con dejar el móvil en un cajón o usarlo solo para lo que se diseñó en un principio, realizar llamadas telefónicas. Pero en los tiempos actuales esa renuncia parece como volverse un anacoreta que se va a una cueva en medio del bosque. El precio a pagar, además, parece poco. Solo lo parece, ojo, porque la manipulación como consumidores puede llegar al terreno político. Y, no tengan ninguna duda, hacia ese temible terreno vamos.

En fin, que tendremos que comprar cuatro paquetes de salchichas y tres de panecillos para tener doce bocatas sin que sobre nada. Los huevos podemos hervirlos en casa. Mientras se cuecen, podemos cocinar otra cosa. O leer esta columna, aunque sea en el móvil.

Editor de La Pajarita Roja