El tiempo perdido y la extrañeza

La última vez que escribía en este espacio estaba en Marrakech. Fue a finales de septiembre del pasado año. En un visto y no visto, han transcurrido casi cuatro meses, tiempo suficiente para que mi hija haya soplado las velas (ya tiene dos añitos), Trump regresado a la Casa Blanca y David Lynch nos haya dejado demasiado pronto, entre otros acontecimientos mundiales de interés. El tiempo pasa, y pasa demasiado rápido, tanto que no somos capaces de valorar los hechos que nos suceden e interpelen, aquellos acontecimientos que alteran y modifican (o distorsionan incluso) el mundo en el que vivimos. Nos quedamos en la mera superficie de las cosas, porque nos han hecho creer que no hay otro modo de vivir, que es imposible detenerse para reflexionar sobre lo acontecido. Es así como se llega a una manipulación que nada tiene de subterránea, que es muy evidente pero que no vemos al estar cegados por lo inmediato, por ese constante bombardeo de imágenes y sonidos, ese flujo imparable de novedades, de informaciones y desinformaciones, de naderías que nos venden como primordiales. «Uno sabe que sus esfuerzos empiezan a dar fruto cuando aquello que percibe va adquiriendo un aire de ‘extrañeza’», escribe Gary Lachman en El conocimiento perdido de la imaginación (Atalanta). Y sigue: «Esto deriva en una sensación de extrañeza consigo mismo, con la propia conciencia; en una peculiar falta de familiaridad con ella que, al mismo tiempo, resulta familiar, como si uno recordara algo que había olvidado o, en una socorrida analogía filosófica, como si despertada de un sueño». Eso que adquiere un aire de «extrañeza» pero que nos resulta familiar y que hemos olvidado, eso que nos puede permitir despertar de un sueño no es otra cosa que la vida misma. Hay que ser y estar, de forma consciente, para tomar las riendas de lo que somos, sin la adulteración o falsificación de la realidad a la que nos han acostumbrado. Hay que actuar para no abandonarnos a ese mal que incita al odio.