La reducció de la jornada laboral a les administracions públiques

En un context on la societat demana una Administració més eficient, propera i humana, és fonamental reflexionar sobre les condicions laborals. La reducció de la jornada laboral no només beneficia a les treballadores i treballadors, sinó que representa una inversió estratègica amb efectes positius per a la societat i per a l’economia. Aquesta mesura millora la qualitat de vida, incrementa la productivitat i promou l’equitat social, generant un impacte favorable a tots els nivells.

Fa un any, UGT va signar un acord amb el Consell per a millorar les condicions laborals de les empleades i els empleats públics del País Valencià, incloent-hi la jornada de 35 hores, un avanç significatiu, ja que suposa una millora significativa de les condicions laborals. La reducció de la jornada no només afavoreix la conciliació entre la vida laboral i personal, sinó que repercuteix positivament en la productivitat i la qualitat del servei públic, amb beneficis per a la societat. Des d’UGT exigim l’inici de la negociació a les meses sectorials per complir el calendari, considerant aquesta mesura com a urgent. És essencial reprendre el diàleg per avançar en les condicions laborals de l’Administració.

Des d’UGT reiterem la necessitat que el Consell actue amb celeritat per abordar aquest assumpte, tot recordant que el benestar de les treballadores i els treballadors ha de ser una prioritat a l’agenda política. És imprescindible materialitzar els compromisos signats i avançar cap a un model de treball més sostenible, saludable i equitatiu. Així doncs, UGT fa una crida al Consell per a començar les negociacions vers a la implementació de les 35 hores pactades, ressaltant la importància de complir els acords establerts en benefici de tota la societat valenciana. Cal recordar que reduir la jornada laboral a les Administracions públiques és una deure polític amb el benestar de la ciutadania.