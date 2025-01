En el sótano de la vergüenza del PP siempre cabe una planta más. El miércoles pasado lo vimos. Y hoy lo sufrimos. El Partido Popular votó en el Congreso de los Diputados en contra de subir las pensiones a nuestros mayores. Más de 12 millones de jubilados y jubiladas cuyas pensiones no aumentan por culpa de Feijóo. O mejor dicho, de Fakejóo. Porque después de votar en contra se ha dedicado a contar mentiras y bulos con las que tapar que se está riendo de nuestros mayores.

El PP que dice que España somos todos es el mismo que va en contra de todos. Porque la semana pasada no solo votó en contra de que suban las pensiones. También votó en contra de prorrogar las ayudas y descuentos para el transporte público. Votó en contra de consolidar la subida del salario mínimo interprofesional. Y lo que es más grave aún, votó en contra de un nuevo paquete de ayudas a los afectados y afectadas por la dana de Valencia. Es lamentable.

Feijóo fue a Valencia a prometer millones sin ser gestor de nada. Y cuando podía hacer algo de verdad por los valencianos y valencianas que sufrieron la tragedia, decidió apretar el botón del no en el Congreso de los Diputados. Un gesto que es un palo para quienes peor lo están pasando. Si la negligencia de Mazón el día de la dana no tenía perdón, las actuaciones posteriores del PP tampoco. No les importa la gente, ni la reconstrucción. De lo contrario, ya hubiera dimitido Mazón o Feijóo lo habría echado. Pero no, han decidido unir su futuro y seguir a la contra de los valencianos y valencianas.

¿En qué estaría pensando el diputado de la Vall Óscar Clavell cuando votó en contra de los pensionistas de nuestro país, de los afectados por la dana o de quienes utilizan cada día para ir a trabajar el transporte público? Demuestra la misma falta de humanidad que todo el Partido Popular, que ya ha llegado al extremo de usar la xenofobia, los bulos y el dolor con fines políticos. Cada día compiten con Vox (con el que votan en contra de todas estas medidas) por ver quién es más radical.

Y esta competición extrema la pagamos todas y todos. Porque al PP no le gusta que nos vaya bien. España tiene hoy más de 21,3 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Eso significa que 7 de cada 10 personas de entre 20 y 64 años están ocupadas. Ante esta realidad, lo único que le queda es el ruido y el bulo. Frente a eso, lo que ofrece el PSOE desde el Gobierno de España es trabajo, gestión y responsabilidad. Y el compromiso es trabajar para hacer justicia con nuestros mayores y revalorizar las pensiones. Porque nosotros no anteponemos nuestros intereses políticos a los de la mayoría del país, como sí que está haciendo el Partido Popular de Feijóo, apoyado en su muleta Vox.

Son acuerdos destructivos y negacionistas que solo buscan golpear al Gobierno a costa de la ciudadanía. Ahora salen con excusas para tratar de tapar sus vergüenzas. Pero solo son eso, excusas. ¡Dicen que van a recoger firmas para pedir al Gobierno que suba las pensiones! Después de votar en contra del decreto que las subía… Es increíble. Tanto como que cuando el PP vota con Junts no les parezca vergonzoso, aunque sea para ir en contra los derechos de las personas.

El PP le pasa factura a la gente. Porque la inacción ya perenne de Mazón al frente de la Generalitat Valenciana también está afectando a nuestros mayores, no solo con su negativa a subirles las pensiones. En la Vall d’Uixó, llevamos casi un mes de retraso en la firma del contrato-programa de servicios sociales. Esto significa que está en riesgo que el Ayuntamiento perciba este año unos cuatro millones de euros para su financiación.

Ante esta situación, hemos tomado la determinación de que no vamos a dejar a nadie atrás y vamos a garantizar con fondos propios la prestación de estos servicios, de los que todas y todos, por el propio ciclo de la vida, podemos necesitar en algún momento. Porque estamos hablando de la tramitación de la ley de la dependencia, de la ayuda a domicilio a las personas mayores, del servicio de residencia o de recursos como el centro de día, la atención a la infancia o la acogida.

Ataques diarios del PP a la ciudadanía

Es muy triste tener que estar hablando continuamente de estas situaciones. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados ante los ataques a la ciudadanía que el PP perpetra a diario. Ahora son las pensiones y antes fueron la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional, por mencionar solo dos ejemplos recientes. Como entonces hicimos, lo volveremos a conseguir y nuestros mayores verán revalorizadas sus pensiones. Es cuestión de justicia social. Es cuestión de dignidad. Vamos a seguir trabajando sin descanso, vamos a seguir reivindicando, vamos a seguir contándolo y vamos a seguir logrando avances sociales, pese a los obstáculos.