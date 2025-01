Amb el PP, la gent sempre perd

D’ací a pocs dies, persones com els meus pares o els meus veïns, que han treballat tota la vida de sol a sol fins a jubilar-se, voran retallades les seues pensions pels capritxos polítics del PP, Vox i Puigdemont. Davant les càmeres ens fan creure que són enemics, fins i tot amb desqualificacions i insults, però d’amagat pacten per a sumar forces amb l’objectiu de debilitar el govern més social de la història i així mantindre, uns, els seus privilegis, i altres, satisfer les seues ànsies de poder. Coste el que coste.

I així han decidit utilitzar milions de persones com una arma contra el Govern d’Espanya. Parem i pensem en les conseqüències reals de l’aliança de Feijóo, Abascal i Puigdemont al nostre voltant: milers de pensionistes, treballadors i estudiants ho tindran més difícil per a arribar a final de mes. Però el que més mal em fa és que torpedinen les ajudes per als milers de damnificats pels desperfectes de la dana.

Irresponsabilitat

En dos paràgrafs ja podeu vore els dos tipus de polítiques que juguen al camp d’Espanya: les del progrés del PSOE i les de terra cremada de les tres dretes en una. Han de pagar per la seua irresponsabilitat.

El Govern i els socialistes hem complit amb la nostra, el PP del moderat Feijóo i el noqueado Mazón i els seus socis no. Des del PSOE ja estem explicant poble a poble i casa a casa el que han fet, perquè tothom mereix saber qui està al seu costat i qui no. Amb el PP, per desgràcia, sempre perd la gent.aurien de demanar perdó per sabotejar sempre i sense cap vergonya tot tipus de mesures que beneficien la societat. Per tot això, sempre seré socialista i d’esquerres.

Portaveu del PSPV de Castelló