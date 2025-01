«Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar». Un refrán muy apropiado para todos los municipios costeros que hay en la provincia de Castellón que seguimos en vilo a la vista de la política de deslindes acometida por el Gobierno de Pedro Sánchez de forma arbitraria, colocando la línea de dominio marítimo donde les apetece.

Cuando los criterios ideológicos del PSOE superan al sentido común, los problemas de regresión de la costa se agravan año tras año. Así, ahora basta marcar donde llega el agua en un único temporal para determinar con qué se queda el ministerio en una nueva versión del «exprópiese» de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los deslindes en nuestra provincia ya afectan a Cabanes, Burriana, Moncofa, Nules, Xilxes, Almazora, Oropesa, Torreblanca y Almenara.

Indefensos

Detrás de esta grave situación se encuentran los propietarios indefensos de una enorme maquinaria burocrática al servicio de la expropiación encubierta en lugar de defender los intereses y la protección de nuestra costa.

En el caso concreto de Denia, 250 viviendas están afectadas. Municipios vecinos como Torre la Sal o Cabanes ya han visto cómo la línea litoral se corría hacia el interior dejando sus propiedades fuera de ordenación y otros, incluso, ya han sido víctimas de las máquinas de derribo.

Hoy son ellos, pero mañana puede ser perfectamente Burriana. La actitud bolivariana del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico podría afectar directamente a viviendas del Grao, la Serratella o Santa Bárbara. Inmuebles fruto del trabajo de sus propietarios o familiares que pueden verse afectados si no defendemos lo nuestro.

El exprópiese chavista con la nueva denominación del «deslíndese» debe unirnos por encima de siglas y colores partidistas para poder parar los pies a un ministerio que no atiende al diálogo ni a razones. No podemos permitir que se derribe parte de nuestra identidad e historia. No hay nada más bonito y mediterráneo que nuestros poblados marítimos. Son auténticos tesoros y rincones únicos que debemos proteger a toda costa.

Alcalde de Burriana