Hay un refrán escocés que dice: «Sonría, por favor, es más barato que la electricidad y da más luz». A lo que debería responderse con lo que decía el humorista catalán Noel Clarasó: «No os fieis de las personas que no ríen… porque no son serias».

Pues bien, ya desde antiguo Aristóteles solía referirse al ser humano como homo ridens y otros filósofos posteriores como homo risucapax, algo así como el único ser viviente capaz de reír (el único animal que también ríe es la hiena, dice alguno).

La risa tiene varias propiedades: reduce el dolor, alivia el estrés, aumenta la producción de serotonina (la hormona de la felicidad), da alegría… Y muchas cosas más. El mismo Henri Bergson escribió lo que podríamos decir un verdadero y serio tratado sobre la risa. Y, sin ir más lejos, Nietzsche, paseando recordaba algún chiste y, en plena calle, se ponía a reír.

Respeto

Yo, que pretendo ser una persona seria, no sé contar cosas de humor porque tal vez en lugar de hacer reír podría provocar lo contrario. Y, por eso, disfruto escuchando a quien está dotado del necesario humor para transmitirlo. Pero, eso sí, escucho con atención y respeto.

Y, ahora, a lo que íbamos. No soy muy televidente (¿se dice así?), pero veo la pantalla muchas veces y desde hace algún tiempo oigo y, alguna vez, escucho, esas conversaciones entre interlocutores en las que se habla de asuntos serios y uno de los intervinientes (o ambos) esboza una sonrisa o hasta una carcajada quitándole hierro al asunto o dándole un giro de 180 grados, con lo cual el espectador comienza a moverse entre la hilaridad o la sorpresa. Hay momentos para reír y llorar. Los gestos (el lenguaje no verbal) no deben desmentir con risas o sonrisas lo que es un argumento lógico. ¡Atentos a la pantalla! Profesor