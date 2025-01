Escudo social, pese a la derecha

Hay dos maneras de estar en política: construir o bloquear. Lamentablemente, la bancada conservadora en este país lo tiene claro. Siempre no. Sistemáticamente no. No importa si se trata de proteger a los pensionistas, facilitar el acceso a la vivienda o reforzar la sanidad pública: su respuesta es siempre la misma. Pretenden lanzar derechazos al Gobierno, pero los que realmente reciben y padecen los golpes son los ciudadanos.

Más allá de lamentaciones, gobernar es actuar, tomar decisiones concretas por el bien de las personas. Y eso es lo que separa a quienes están construyendo el futuro de aquellos que se instalan en la trinchera de la obstrucción.

Pedro Sánchez lo ha vuelto a demostrar con el decreto del escudo social, una medida que garantiza derechos fundamentales. A pesar del Partido Popular y Vox, este Gobierno no se ha rendido y ha trabajado para sacar adelante un acuerdo que asegura la revalorización de las pensiones, las ayudas a la dana y al transporte público, entre muchas otras iniciativas.

Las derechas no bloquean porque tengan mejores propuestas; lo hacen porque no tienen ninguna. Son partidos que han convertido la política en un campo de batalla partidista donde los problemas de la ciudadanía quedan en segundo plano. Lo hemos visto a nivel nacional y lo sufrimos también en los municipios, donde el Partido Popular ha decidido frenar el progreso, por el mero hecho de no remar a favor, sin importarle el alto precio que puede llegar a pagar el pueblo.

En l’Alcora, por ejemplo, los populares votaron en contra de los presupuestos de 2025. Hablamos de unas cuentas que apuestan por el crecimiento de nuestro municipio, con un capítulo de inversiones que permitirá mejorar infraestructuras y servicios, gracias también a las subvenciones conseguidas. Hablamos de un presupuesto diseñado para seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida. ¿Cómo se justifica un voto en contra a este tipo de propuestas? ¿Qué mensaje lanza el PP a los vecinos y vecinas cuando dice no a proyectos que mejorarán nuestras calles, nuestras instalaciones y nuestros servicios? Lo más preocupante es, de hecho, la falta de argumentos sólidos en sus justificaciones.

Argumentos peregrinos

Volviendo al ámbito nacional, han tratado de justificar su voto en contra con argumentos tan peregrinos como la cesión de un inmueble al País Vasco. Escudarse en esto para intentar justificar el bloqueo a medidas sociales de este calibre es una excusa tan endeble que ofende a la inteligencia. Porque, seamos claros: esto no va de inmuebles. Va de prioridades. Y ellos han dejado claro que sus prioridades no son, de ninguna de las maneras, el bienestar de los españoles y españolas.

Lo de Vox, por otra parte, no sorprende. Es coherente con su estrategia habitual: votar en contra de cualquier avance social, por muy razonable que sea, para luego sacar pecho con sus discursos incendiarios.

La oposición tiene un papel fundamental: cuestionar, controlar y ofrecer alternativas. Pero lo que estamos viendo cada vez con más frecuencia es una oposición vacía de ideas y llena de odio, que lo único que intenta es convertir a Pedro Sánchez en el punching ball de este país, culpándolo de todo lo culpable, y más.

Hay algo que me preocupa, y mucho, y es que los «problemas políticos» ya se sitúan como la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Dialogar, acordar y actuar

La política no puede ser una lucha de egos ni una competición de titulares. La política tiene que ser útil, y eso implica dialogar, acordar y, sobre todo, actuar. Pedro Sánchez y su Gobierno han demostrado que, incluso en minoría, es posible avanzar y dar pasos hacia adelante si existe voluntad de salvar diferencias y derribar muros para construir puentes.

Insisto en que lo más preocupante es que esta estrategia de bloqueo está alimentando un clima de desafección y desencanto. Cuando los ciudadanos ven que la política se convierte en una contienda estéril, pierden la confianza en las instituciones y en el sistema democrático. Y esa, sin duda, es la mayor amenaza que enfrentamos como sociedad.

Desde el PSPV-PSOE, tanto en l’Alcora como en el ámbito provincial, seguiremos trabajando cada día para demostrar que otra política es posible. Una política basada en el diálogo y el compromiso. Continuaremos defendiendo las medidas que importan, las que marcan la diferencia en la vida cotidiana de las personas. Y lo haremos, como siempre, con la convicción de que gobernar es servir.

Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón