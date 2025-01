La exigencia

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha estado marcado por las inmediatas decisiones en la línea del nacionalismo y el proteccionismo que van a guiar su mandato en los próximos años. La más comentada en términos económicos es su apuesta por la inteligencia artificial como motor de actividad, con el objetivo de consolidar a los agentes tecnológicos del país como los líderes en la industria a nivel global. No en vano, a la foto con todos los magnates tecnológicos (los llamados siete magníficos de la bolsa: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla) en la toma de posesión se unió poco después el anuncio de la alianza de OpenAI, Oracle y Softbank para invertir 500.000 millones en el proyecto Stargate, el más ambicioso a nivel mundial en IA.

Pero la IA no es una mera tecnología disruptiva más ni una decisión de exclusivo tinte económico, sino la nueva arma mundial por el control de mucho más que aplicaciones de software empresarial. Por eso, no ha sido del todo inesperado el movimiento de China apenas horas después de su llegada triunfal a la Casa Blanca, con una nueva versión de DeepSeek que no solo ha plantado cara en términos de rendimiento y rentabilidad a la hasta ahora incuestionable ChatGPT, sino que ha pinchado el globo occidental de la IA encabezado por USA.

Guerra fría

En los próximos meses, veremos intensificarse esta nueva guerra fría, que ahora no tiene a los mismos agentes ni se basa en desarrollo armamentístico, sino en liderar la tecnología con más capacidad de transformar las sociedades en el futuro próximo de nuestra especie. Y también en controlar la opinión pública e influir a la ciudadanía. Más allá de las profundas vertientes de la IA en campos como la medicina, la investigación, el ámbito empresarial o el militar, la IA tiene el poder de generar y maximizar corrientes de pensamiento, algo a lo que no solo los profesionales de la comunicación debemos prestar atención, sino de lo que todos debemos ser conscientes. Ser cautos, ahora que se evidencia la mirada sesgada de cada IA, es la exigencia que nos debemos imponer.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred. Profesor UJI