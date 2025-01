Mèrit icapacitat

No és la primera vegada que escric un article amb aquest títol, però la ràpida deriva que ha agafat el govern de Begoña Carrasco en matèria de recursos humans i oposicions m’obliga.

Crec que el mèrit i la capacitat han de ser valors fonamentals a l’hora de contractar als professionals dels serveis municipals. Per això em sembla malament l’increment en un 60% del pes de l’entrevista personal a l’hora de contractar gent al Pla Propi d’Ocupació de l’ajuntament, o que el govern pose als subordinats directes del regidor de modernització en el tribunal que havia de decidir si tenia plaça de per vida o el que està passant en les oposicions de la Banda Municipal, que és altre nivell.

Anònimes

Unes oposicions que han de ser anònimes a l’hora de valorar proves pràctiques, però que la gent entra per ordre de llista. Unes proves per a ser músic, però on quasi la meitat del tribunal no té coneixements de solfeig. Aquest tribunal diu que valora les proves pràctiques dels clarinets sense escoltar-les i que puntuen allò que volen. La nota que havia de ser una mitja de cinc valoracions amb l’actitud del tribunal sols és la mitja de tres, el que desvirtua l’examen. I damunt de tot, la prova d’interpretació musical no es grava i els opositors que s’estan jugant el pa dels seus fills no tenen res que justifique la valoració del tribunal.

Tot és un despropòsit que ha portat al fet que la majoria dels músics presenten recurs i que els sindicats i Compromís demanem proves amb professionals externs. El poble de Castelló no pot tornar a creure que per treballar al seu ajuntament cal tindre un carnet del PP.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló