Almassora refuerza la seguridad ciudadana

Negar la realidad o mirar hacia otro lado no soluciona los problemas. En política tenemos el compromiso, pero también la responsabilidad, de intentar resolver todo aquello que preocupa a nuestros vecinos. De mirar a otro lado sabe y mucho el anterior gobierno municipal de Almassora, quien hizo caso omiso a la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana en diferentes zonas del municipio para la tranquilidad de nuestros vecinos.

Cuando estaba en la oposición reclamé siempre, aunque cayó en saco roto, que la voz de estos vecinos fuera tenida en cuenta, por lo que cuando accedí a la alcaldía tuve claro que una de mis principales acciones de gobierno debía ir dirigida a incrementar la seguridad de los almassorins, garantizando su normal día a día sin sobresaltos.

Guardia Civil

La seguridad ciudadana como tal es competencia directa de la Guardia Civil, es decir, del Gobierno de España. Por eso, no me canso ni me cansaré en reclamar más efectivos para Almassora, porque los vecinos quieren, necesitan y merecen sentirse seguros. Reclaman mayor presencia de la Benemérita, su protección las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Para velar por la tranquilidad de nuestros vecinos, hemos llevado a cabo toda una serie de acciones destinadas a incrementar los recursos y medios de la Policía Local. Este año está previsto seguir aumentando la plantilla de la Policía Local con la creación de cinco nuevos agentes y la contratación de siete agentes para cubrir plazas vacantes, lo que se traducirá en 12 policías más en la plantilla. Estos refuerzos se sumarán a las 14 plazas cubiertas en el último año y medio, con el objetivo de incrementar la vigilancia en las calles. Además, por primera vez, el cuerpo cuenta con tres inspectores y se está renovando parte de la flota.

Retén móvil

Otra de las medidas puestas en marcha estos últimos días es la activación de un retén móvil para acercar los trámites y cualquier tipo de consulta a los vecinos y vecinas de Almassora. Este nuevo servicio busca acercar al ciudadano la labor que realiza la Policía Local, permitiendo controlar, vigilar y evitar cualquier actividad ilícita.

Vamos a seguir trabajando en esta línea, ese es mi compromiso.

Alcaldesa de Almassora