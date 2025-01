Carrasco abandona als pescadors

L’alcaldessa de Castelló ha tingut dues oportunitats en les últimes setmanes per a mostrar que no és ostatge de Vox, per a donar la cara davant el sector pesquer del Grau de Castelló en defensa d’un sector de gran arrelament a la nostra ciutat. Però Begoña Carrasco ens ha tornat a demostrar la seua absoluta incapacitat per a assumir responsabilitats, per a deixar el postureo, per a fer política de servei a la ciutadania.

Des del Grup Municipal Socialista havíem presentat una proposta clara: que l’Ajuntament instara la creació d’una taula de treball per a estudiar la cobertura dels pescadors del Grau per a optar a la desocupació si pateixen retallades en dies de pesca. La Declaració Institucional havia d’haver-se aprovat ahir en el ple, però la senyora alcaldessa ha sigut incapaç de liderar un front comú en el seu govern. És la segona vegada que el Partit Socialista ha presentat un escrit de suport al sector pesquer d’arrossegament, i per segona vegada es veta.

Més suport real

La senyora Carrasco s’ompli la boca dient que és mig grauera, però a l’hora de la veritat només ens demostra fum. El Ministeri d’Agricultura ja anunciat un suport total per a l’adaptació del sector a les noves directives europees, directives impulsades des del si del PP Europeu, que sembla que se li oblida a la senyora Carrasco.

Menys promeses a l’aire i més suport real a les famílies que viuen de la pesca al Grau, senyora alcaldessa.

Regidora del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Castelló