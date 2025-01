Ganó el periodismo

Estrenamos año y más allá de nuevas promesas y renovados retos hay cosas que permanecen inalterables. Una de ellas es la capacidad del periodista Carlos Alsina para mantenerse como uno de los mejores entrevistadores de este país. El día siguiente a la manita del Barça al Real Madrid en la final de la Supercopa (lo siento, siempre viene bien recordarlo y no he podido contenerme), Alsina invitó en los estudios de Onda Cero a Alberto Núñez Feijóo y el líder del PP fue una nueva víctima más de la habilidad dialéctica del conductor del matinal Más de uno, un nombre que evoca la cantidad de políticos que han salido retratados en ese locutorio. Aunque en el caso de Feijóo ya se sabe que fue así porque así lo quiso él: no está en la Moncloa porque no quiere y acostumbra a quedar en evidencia ante periodistas mínimamente incómodos porque esa es su voluntad. Le pasó en la última campaña electoral con Silvia Intxaurrondo, la presentadora de La Hora de la 1 de TVE, que desmontó las mentiras de Núñez Feijóo cuando afirmó sin pudor y faltando a la verdad que el PP siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC cuando ha estado en el gobierno. Le sacaron los colores y el jefe de la oposición no ha vuelto nunca más a ese programa de la televisión pública.

Gestión de la dana

El motivo del desencuentro entre Alsina y Feijóo fue la gestión que el todavía presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, está haciendo de la crisis ocasionada por la dana. Feijóo, que en un principio pidió abiertamente que Mazón fuera apartado del mando y que el Gobierno central asumiera la respuesta a la emergencia, sostiene ahora que quien ha mentido en reiteradas ocasiones ha sido Pedro Sánchez y que su compañero «ha hecho una enorme autocrítica… le puedo asegurar que es el político que más ha asumido sus responsabilidades» (sic). El impertinente Alsina no tragó con el argumentario que le habían escrito a Feijóo y ante la insistencia del periodista al líder de los populares se le escapó un lacónico y sincero: «Mazón estaba noqueado». Llegó entonces la pregunta más cruel: «¿Y cuántos días estuvo así?». KO técnico y los dos políticos besando la lona. Uno noqueado en público por su propio presidente por mucho que últimamente le vuelve a abrazar en la intimidad de los actos de partido. El otro empequeñecido por querer y no poder justificar lo injustificable. Ganó el periodismo… no suele ser lo habitual en estos tiempos.

Alsina y miles de valencianos nos preguntamos a qué responsabilidades alude Feijóo cuando la realidad es que Mazón sigue sin desvelar tres meses después en qué profundo agujero negro fue abducido las cinco horas que estuvo irresponsablemente desaparecido aquella fatídica tarde. ¿Y dónde está la enorme autocrítica del poc honorable? Un político que a la cobardía de no contar qué hizo esas horas añade la indecencia de manchar el insoportable dolor del masacrado pueblo palestino con el fango de la refriega política partidista. Acusar a Sánchez de ayudar a Gaza y «dejar a cero» a la Comunitat no solo es mentira, que lo es; además es infame por ser inmoral. Y no por la referencia a Sánchez. Pero, ¿quién puede frivolizar así con el genocidio de 47.000 personas?

