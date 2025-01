Units per un futur sostenible

El Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, organisme del qual Vila-real forma part, de la mà dels ajuntaments d’Almassora i Borriana, a més de la Diputació i la Generalitat, està d’enhorabona. L’esforç conjunt realitzat durant quasi 20 anys per a la protecció i promoció del nostre riu es veu recompensat no sols amb els bons resultats d’aquesta unió sinó també amb el reconeixement per part d’altres entitats que també treballen per la cura del medi ambient i la sostenibilitat. Ahir vam tindre l’oportunitat de rebre el guardó que la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana (Fecoreva) ha atorgat al consorci per la seua tasca de protecció i cura del medi ambient. Un orgull i un aval que ens reforça per a seguir treballant junts en defensa del nostre Millars.

Els vila-realencs i vila-realenques tenim una gran sort: gaudim d’un espai natural únic i inigualable, que no només ens ofereix un pulmó verd, sinó que és un símbol de la nostra història i del nostre compromís amb la natura. El Termet de la Mare de Déu de Gràcia, un lloc forjat pel treball i l’esforç dels nostres avantpassats, que l’any 1924 van plantar més de 3.000 arbres amb la visió de donar vida a aquest paratge i que no s’entendria sense les aigües del Millars, que banyen i nodreixen aquest entorn. Precisament hui, Dia de l’Arbre a la Comunitat Valenciana, refermem el nostre compromís amb aquesta protecció del medi ambient, reforestant els parcs i places de Vila-real de la mà dels centres educatius, com vam fer també l’any passat en el Termet.

La imatge de la vida que batega al Termet i al riu Millars és, sense dubte, una de les més gratificants. Però, alhora, ens recorda un gran repte: el de saber compaginar l’activitat humana amb la necessitat de conservar el nostre entorn. Amb els seus vora 180.000 metres quadrats, aquest paratge exemplifica alguns dels principals reptes que com a societat hem d’afrontar en les pròximes dècades: la protecció dels recursos hídrics, la sostenibilitat ambiental, la gestió de residus i la lluita contra la despoblació. Reptes que estan directament lligats a les línies estratègiques de desenvolupament sostenible que marca la UE i que hem de fer nostres a tots els nivells de govern.

En aquest sentit, el Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, creat en 2007, està fent un treball fonamental per garantir la protecció i la conservació del nostre riu, del nostre entorn natural. Aquesta tasca és fonamental per preservar els ecosistemes que envolten els 14 quilòmetres de la desembocadura i per assegurar que, generació rere generació, puguem gaudir d’aquest patrimoni natural que impacta de manera positiva en una població de més de 300.000 habitants, quasi la meitat de la població de la província.

Aquesta tasca de conservació del riu no seria possible sense l’esforç constant de les comunitats de regants i dels sindicats d’aigües que treballen per garantir una gestió eficient i sostenible dels recursos hídrics. Per a Vila-real, és un orgull que el vila-realenc Pascual Broch, president de la Comunitat de Regants de Vila-real, siga també president de la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana (Fecoreva). La seva dedicació i lideratge són un exemple de compromís i visió de futur. A través del seu treball i el de tots els membres de la comunitat de regants, el Millars segueix sent un recurs valuós que no només nodreix la nostra terra, sinó que també ens ensenya la importància de gestionar de manera sostenible els nostres recursos naturals.

Mirant cap al futur

Però no ens podem quedar només en la protecció del que tenim. És imprescindible que continuem mirant cap al futur. A Vila-real, des de fa més d’una dècada, hem fet un esforç considerable per millorar el Termet de la Mare de Déu de Gràcia, respectant el seu patrimoni i promovent activitats que el facen més viu i més accessible per a totes les persones. Però el nostre compromís no acaba ací. Fa temps que estem treballant en el projecte Connexió Millars Vila-real segle XXI, una iniciativa que busca ampliar la zona verda de la ciutat i protegir més de 126.000 metres quadrats d’espai verd en la zona fluvial del Molí Nou de Santa Sofia.

Aquest projecte no és només una qüestió d’espais verds. És un projecte que vol connectar la ciutat amb el riu, donar a les noves generacions una millor qualitat de vida. I sé que això no es farà d’un dia per l’altre. És un projecte a llarg termini, però necessitem començar a caminar ara, perquè el futur de Vila-real dependrà de les decisions que prenguem avui. És cert que la crisi econòmica deixada per l’urbanisme i el deute de l’anterior govern del PP de Vila-real ens obliga a avançar més lentament, però la nostra determinació és fer-ho possible, i estic segur que, amb el suport de totes les administracions, ho aconseguirem.

L’objectiu és clar: combatre el canvi climàtic, protegir la biodiversitat i garantir que les generacions futures tinguen un entorn saludable i ric en recursos naturals. Un llegat de futur més sostenible per a Vila-real i per a la nostra terra.

Alcalde de Vila-real