De novelas y novelistas

La vida de determinados escritores es, algunas veces, más propia de una novela que sus creaciones. En el club de lectura de La Farola puse como primer libro del año El gran cuaderno de Agota Kristof. Hacía por lo menos 14 o 15 años que no leía la trilogía de Claus y Lucas, cuyo primer volumen es el mencionado. Lo recordaba como una de esas lecturas impresionantes, que te marcan, pero los detalles se habían borrado de mi memoria.

He leído el libro dos veces, una primera para continuar con los otros dos: La prueba y La tercera mentira, y una segunda vez, pocos días antes de la sesión del club para no meter la pata y soltar algún espóiler (nueva palabra admitida por la RAE), ya que en las continuaciones la trama da giros inesperados y muy contundentes.

De ahí pasé a releer La analfabeta, un pequeño libro autobiográfico en el que Agota muestra once pinceladas de su vida. El exilio, el trabajo en una fábrica durante décadas… Pero destaca su difícil relación con el francés, su lengua adoptiva y con la que logró la fama por sus escritos. Ella misma lo dice: nunca lograría escribirlo con la misma capacidad que los autores que han tenido ese idioma como materno. Sin embargo, con su primera novela, la mencionada El gran cuaderno, logró el premio a la mejor obra europea cuando se publicó y es de esas novelas extraordinarias con las que te topas cada muchos años. Otro hecho que destaca es que su primer libro lo publicó con 52 años. Justo mi edad actual. A uno le anima esto; en literatura, la edad, al menos en principio, parece importar poco.

¿Cómo debe ser convertirse en novelista profesional después de ser ama de casa y trabajadora extranjera en una fábrica durante muchos años? Además, hacerlo en un idioma que no dominas con la misma facilidad que el tuyo.

Rimbombancia

A Haruki Murakami le pasó lo mismo, pero en su caso por voluntad propia. Dejó de escribir en japonés, su lengua, para evitar cierta ampulosidad y rimbombancia en la prosa. El inglés lo conocía, pero la falta de recursos le obligaba a construir frases escuetas y gramaticalmente sencillas. De ahí a la fama mundial.

Agota Kristof huyó de joven de la Hungría comunista. Reinició su vida en la Suiza francófona, con 21 años y un bebé a cuestas. Nadie se lo puso fácil.

También he leído hace poco La casa limón de la rumana Corina Oproae. Este libro surge de una preciosa pregunta de su hija, según cuenta la autora en la dedicatoria: «Mamá, ¿de dónde cayó el comunismo?». La novela no me ha parecido gran cosa, pero la llama que la hizo surgir es extraordinaria. A veces los niños hacen las preguntas justas y adecuadas que los adultos o no sabemos o no nos atrevemos a formular.

Me temo que, una vez más, el tema de esta columna queda difuso. Los escritores, los idiomas, el comunismo… En verdad, qué más da. A veces es mejor picotear que darse un atracón; todo quita el hambre a fin de cuentas y se puede disfrutar. Al menos yo, supongo, no les voy a causar indigestión, como otros columnistas que parece que solo escriben para crispar y enfadarnos.

Editor de La Pajarita Roja