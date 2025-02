Política d’odi

Potser no sabran vostés qui és Selena Gómez. Jo tampoc ho sabria si les meues filles no veren Disney Chanel. Però gràcies a les xarxes (amb 442 milions de followers, el compte d’Instagram de l’actriu és el tercer del món amb més seguidors), segur que han vist les llàgrimes d’aquesta artista, neta d’immigrants llatins, plorant per les deportacions decretades pel monstre taronja Trump.

Ni entenc l’allau de crítiques a Gómez pels seus plors, ni entenc, encara menys, que l’odi i la xenofòbia s’usen de reclam polític. Però per desgràcia, en açò últim estem més prop d’EUA del que sembla.

Ultres

L’odi ja s’ha instal·lat a les nostres institucions, i no només pels destarifos dels ultres. Poc sorprenen ja les vomitives eixides de to dels ortolàs, albiols i vidals de torn... Però la xenofòbia s’escampa també quan el PP, els socis, no els reproven; quan Feijóo amplifica el relat ultra i vincula delictes amb immigració; quan Mazón compara ajudes a la dana amb les de Gaza, o cobra tarifes portuàries a oenegés de rescat marítim; quan el PP recomana demanar les ajudes estatals en àrab, o quan la Diputació elimina tota ajuda a la cooperació.

Clar està que la gestió de la immigració és extremadament complicada. Però també necessària. Tant, que fa pocs dies, JP Morgan (una consultora gens progressista) atribuïa als nouvinguts el creixement econòmic estatal. Necessària per a garantir les pensions; i una oportunitat per al futur de molts dels nostres pobles despoblats.

Aprofitem-la.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló