La formació en emprenedoria innovadora

La innovació exerceix un paper fonamental en el desenvolupament de la societat, amb impactes positius que transcendeixen l’economia, arribant a àmbits tan diversos com els avanços mèdics, l’adopció de noves tecnologies en la indústria o la cobertura de necessitats socials. En aquest context, les persones emprenedores es configuren com agents clau que, a través dels seus projectes, introdueixen solucions innovadores, creen llocs de treball i contribueixen al benestar i la riquesa del nostre territori.

Segons l’informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Comunitat Valenciana 2023-2024, que analitza l’activitat emprenedora a la nostra comunitat, el 14,5% de la població adulta manifesta intenció de posar en marxa un negoci en els pròxims tres anys, i el 8% ja està involucrada en activitats emprenedores recents. D’entre aquests emprenedors, quasi la meitat compta amb estudis universitaris i, en un 85% dels casos, ha rebut formació específica per a emprendre.

La universitat, com a generadora de coneixement científic i tecnològic, es posiciona com un espai privilegiat per a fomentar l’emprenedoria innovadora. En ella, els estudiants universitaris no sols adquireixen coneixements avançats en les seues àrees, sinó que també poden aconseguir la formació necessària per aplicar-los en la identificació d’oportunitats i la creació de negocis altament innovadors.

No obstant això, crear una empresa innovadora, viable i amb perspectives de creixement requereix una preparació específica, que proporcione les eines i habilitats necessàries per afrontar aquest procés amb garanties d’èxit.

Conscients d’aquesta realitat, la Universitat Jaume I impulsa el programa UJIStartup, una iniciativa gestionada conjuntament per la Càtedra Increa d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge i Espaitec, el Parc Científic i Tecnològic, amb la col·laboració de Secot (Seniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica).

Aquest programa gratuït, dirigit a la comunitat universitària ―incloent-hi titulats dels últims huit anys―, ofereix formació intensiva per a transformar idees en projectes empresarials viables.

Durant sis mesos, de novembre a maig, els participants assisteixen a sessions setmanals impartides per experts en emprenedoria. Aquestes sessions, eminentment pràctiques, aborden totes les fases del procés emprenedor.

Alguns temes clau inclouen la validació d’idees, la identificació de problemes, la creació de solucions a través del prototipat, la monetització del model de negoci, l’elaboració del pla financer, estratègies de màrqueting digital i el desenvolupament habilitats comunicatives. Els participants compten amb l’acompanyament de mentors, que aporten la seua experiència per a garantir que les idees evolucionen cap a projectes sòlids i sostenibles.

Des de la seua creació, el programa ha donat suport a més de 150 projectes emprenedors i ha contribuït a la creació d’empreses que operen en àmbits tan diversos com la robòtica industrial, la biodegradació de materials, la implementació de solucions d’intel·ligència artificial, els serveis digitals per a entitats socials, l’assessorament integral per a esportistes o les solucions personalitzades per a necessitats domèstiques. En la seua vuitena edició, UJIStartup compta amb la participació de 19 projectes emprenedors. Una vegada més, molts d’ells, en finalitzar la formació, estaran suficientment madurs per iniciar la seua aventura empresarial.

Un compromís que aporta riquesa

Amb iniciatives com UJIStartup, la Universitat Jaume I reafirma el seu compromís per ser una universitat emprenedora. Estem convençuts que entre el nostre estudiantat tenim el talent necessari per liderar el futur de la innovació i l’emprenedoria al nostre territori. Els resultats de l’informe GEM avalen aquesta visió i confirmen que amb les eines adequades, com aquest programa, es poden impulsar startups innovadores que creen valor i aporten riquesa al nostre entorn.

Sense dubte, les empreses basades en el coneixement generat a la universitat tenen el potencial més alt per a desenvolupar activitats d’alt valor afegit. A la Universitat Jaume I continuem treballant per fer realitat aquestes iniciatives i contribuir al progrés del nostre territori.

Directora d’Innovació i Emprenedoria de l’UJI i de la Càtedra Increa