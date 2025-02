La setmana que hem deixat enrere ha sigut intensa, molt intensa. Per a mi és un orgull i una gran responsabilitat haver sigut escollida per ser la vicesecretària general primera del PSPV-PSOE. De nou, com ja vaig dir quan vaig a entrar a formar part de l’executiva federal, no m’ho prenc com un reconeixement personal. És una oportunitat perquè la Vall d’Uixó estiga present en els llocs on es prenen les decissions polítiques.

Com faig a l’Ajuntament i en totes les institucions en les quals he estat i estic, continuaré treballant pels vallers i valleres i per millorar la seua vida. Perquè qui guanya amb estes coses és la Vall, que feia anys que no comptava i ara sí que compta. És una oportunitat per seguir avançant des de l’esquerra, de seguir transformant la Vall i de portar-la al futur. Un futur ple d’esperança, perquè hem deixat enrere la Vall que no pintava res. Ara pinta i molt.

La Vall ha dit ací estem! I per això jo també estic ací, perquè sense ser l’alcaldessa de la meua ciutat no haguera arribat a estar en un lloc com este. Per això, la meua prioritat continua sent la Vall i treballar per millorar la vida dels vallers i les valleres. En 10 anys de govern de progrés hem arribat lluny i este any serà decisiu per al seu futur, com hem demostrat també esta setmana amb l’aprovació del pressupost municipal més alt de la nostra història. Un pressupost que arriba en el millor moment de la Vall. 52,8 milions d’euros per a continuar amb la transformació i el creixement de la ciutat, ja que quasi 19 milions es destinen a inversions. Els eixos estratègics són la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic, les polítiques inclusives i socials perquè ningú es quede enrere i la dinamització econòmica, turística industrial. A més també apostem per l’esport, la cultura, la joventut i la igualtat i per unes infraestructures educatives dignes i modernes. Enguany també farem un important esforç en digitalització per a convertir-nos en smart city i en seguretat per a garantir el benestar dels veïns i veïnes.

Amb este pressupost es consolida el projecte de transformació de la ciutat. I ho fem gràcies a haver aconseguit més de 14 milions d’euros de recursos econòmics d’altres administracions superiores, com els 9 milions d’euros dels fons europeus que ens van a permetre escometre actuacions molt anhelades i reivindicades per la ciutat des de fa molts anys. Això també és fer que la Vall compte i que puga fer realitat anhels com la reforma i ampliació de l’edifici de l’ajuntament, la rehabilitació urbana del barri Colonia San Antonio, la museització de la Fàbrica de la Llum o l’excavació del poblat de Sant Josep.

A estes importants inversions se sumen altres com la segona fase de la construcció del segon pavelló poliesportiu municipal, el canvi de la gespa artificial dels camps de futbol de la Moleta, la renovació del carrer Guzmán, una nova fase de la reforma del Teatre Municipal, la creació d’una nova sala d’estudi o l’inici de les obres del parc aquàtic de Sant Josep. A més també invertim en la millora de parcs, jardins i zones de joc i continuem amb el pla d’asfaltat, les millores en la recollida i gestió dels residus i accions de digitalització i modernització de la nostra ciutat i de l’administració.

Este el desè pressupost del govern progressista a la Vall i és una nova mostra de l’estabilitat i bona salut que té. És també una declaració d’intencions del nostre projecte de progrés per a una ciutat que progressa i que no vol tornar a quedar-se enrere. Eixos temps ja han passat. I amb el lideratge socialista demostrem quins governs funcionen. El PSPV és l’única alternativa al govern negligent de Carlos Mazón i del PP, que ha deixat totalment indefensos als valencians i a les valencianes en la pitjor emergència que hem patit en les últimes dècades.

El PP, una fàbrica de mentir

El PP és la mateixa fàbrica de mentides que sempre. Ara, Mazón ha convertit el Palau de la Generalitat en el seu búnker per a tractar de salvar políticament i amagar que el PP s’atreveix a votar en contra de les ajudes a les persones afectades per la dana. Per això del congrés del PSPV celebrat este cap de setmana eixim més forts i amb més capacitat de tornar a la Generalitat valenciana, per tornar-li la dignitat i per deixar enrere les polítiques negacionistes de la dreta. Ací estem els i les socialistes per a fer un pas endavant i dir-li a Mazón que el seu temps ha acabat. Cal deixar pas a la política de la decència. Diana Morant serà la primera presidenta de la Generalitat Valenciana. Ara és moment d’unió, de reconstrucció i de treballar per a recuperar el govern valencià. Ho farem possible amb l’empenta dels valencians i valencianes, perquè són qui ens impulsen a treballar cada dia per un futur millor.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària general primera del PSPV-PSOE