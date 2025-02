Un poco de cordura a la hora de poner normas porque cada vez complicamos más la vida a los ciudadanos. El otro día salí a dar una vuelta por la zona del Meridiano, de La Fileta y varios sitios de la Marjaleria para observar posibles deficiencias y me encontré con algunos vecinos que me hicieron varias observaciones y se quejaron además de que ya no les daban permiso para quemar los restos de poda y de rastrojos. Sinceramente, al principio no me lo podía creer, pero al insistir ellos tanto hice unas comprobaciones y, efectivamente, me confirmaron que desde hace un par de semanas se había prohibido.

Me quedé perplejo porque somos muchos los afectados que tenemos un pequeño terreno y que de vez en cuando precisamos este permiso para quemar, bien porque las parcelas están lejos del punto de recogida y es difícil trasladar los abundantes restos de poda o bien porque las parcelas no están cerca de los caminos principales por donde el camión de la recogida de restos de poda no tiene buen acceso para llegar y retirar los residuos vegetales.

Que cambien de idea

Me temo que si no lo solucionamos pronto, habrá restos de poda abandonados en los caminos. No sé de dónde ha salido esta orden, pero me gustaría que lo pensaran un poco y cambiaran de idea, que se diera solución a los vecinos sin que les suponga un trastorno o se lancen a quemar sin autorización de forma clandestina y con nocturnidad.

Esta situación afecta a bastantes personas, tanto de la Marjaleria como de la montaña, de ahí la publicación de este artículo para hacer una llamada al Ayuntamiento, a la Generalitat o a quien corresponda para que revisen la orden y lo resuelvan a la mayor brevedad posible y den una solución al problema que se ha creado para que no se complique más el día a día de nuestros vecinos que se ven en la necesidad de pedir cada cierto tiempo el permiso de quema dentro de sus parcelas.

Si no se resuelve, nos enfrentaremos a un aumento de residuos abandonados con el consiguiente degradado de la zona, porque como ya he dicho va a ser imposible que el servicio de recogida de poda dé abasto a la recogida de tantos restos vegetales y que acceda a las parcelas.

Necesitamos una solución al problema que se ha generado al no poder quemar.

Presidente de la Asociación de Vecinos Meridiano de Castelló