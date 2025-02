El no por el no. Contra Castelló

«PP, Vox y Junts querían darle una patada al Gobierno y se la dieron en el culo de los ciudadanos». Àngels Barceló, cadena Ser.

Porque el pasado 22 de enero, PP, Vox y Junts, las tres derechas, en su empeño de desgastar al Gobierno sin pensar en la ciudadanía (nunca lo hacen, pero es que ni siquiera en sus votantes) pudieron provocar que más de 138.000 pensionistas de la provincia de Castelló vieran recortadas sus pensiones al impedir que estas se revalorizaran. Y para más inri, incluyéndose en esta temeridad las pensiones de viudedad que, mayoritariamente, reciben mujeres.

Ello, como consecuencia de no salir aprobado el paquete de medidas llamado ómnibus (todas de carácter social) que el Gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez presentaba, algo con consecuencias letales contra la provincia. Un riesgo que ha parecido no preocupar ni al PP ni al Sr. Feijóo, que una vez más han demostrado que todo vale para perjudicar al Gobierno.

Y haciendo oídos sordos al «no soy presidente porque no quiero», el Gobierno progresista ha conseguido un nuevo decreto buscando «votos hasta debajo de las piedras», como dijo el mismo presidente.

Porque gracias a esta aprobación, más de 5.000 personas de la provincia continuarán teniendo descuentos del 100% en el transporte público; lo que, en el caso de un joven que estudie en Valencia, puede suponer un ahorro de más de 200 euros al mes. Además de permitir que las personas que trabajan cobrando el SMI cobren más de 600 euros al año y que aquellas más vulnerables no puedan sufrir cortes de sus suministros de luz, agua o gas.

Pero ¡ojo!, también la ciudadanía de nuestra provincia debe saber que los diputados de PP y Vox, han continuado diciendo que No a garantizar la financiación para exportaciones e inversiones exteriores de empresas españolas. No a mantener hasta 2025 un descuento del 80% en peajes eléctricos para la industria electrointensiva, como por ejemplo, la de la cerámica. No a ampliar el límite de ingresos anuales de hasta los 22.000 euros para que los que ganen menos no tengan que presentar la declaración del IRPF.

Pensiones

Su política, las medidas que plantea el PP ya las conocemos, si fuera por ellos y ellas las pensiones se revalorizarían solo un 0,25% (1,50% en seis años) frente al 26% que han subido durante este periodo de Gobierno progresista. Igualmente, si fuera por ellas y ellos no llegarían las ayudas de la dana ni del volcán de La Palma, los autónomos pagarían más, el SMI todavía estaría en 735 euros frente a los 1.185 euros actuales, etcétera, etcétera. Tampoco se debe pasar por alto que el impuesto a las empresas energéticas, que ganan miles y miles de millones, no quieren ponerlo.

Nunca lo olvides, tu voto puede decidir muchas cosas: que se gobierne como lo está haciendo la coalición progresista de Pedro Sánchez, siendo ejemplo de crecimiento económico, laboral y social; o bien, como lo hacen la extrema derecha y la derecha extrema, principalmente, pensando en sí mismos.

Diputada del PSOE por Castelló en el Congreso y presidenta de la Comisión de Igualdad