Es fa vella la ‘nova política’?

Des de què Ortega i Gasset va pronunciar la cèlebre conferència Vella i nova política al 1914 el nostre país ha canviat molt. Deia Ortega que «les noves generacions han aprés la justa desconfiança» i, de fet, és la conseqüència de la desil·lusió, quan tot allò en què havies cregut s’enfonsa.

Polítics sense formació o professió, sense idees que aportar, sense propostes. Polítiques que no van més enllà d’un titular, que ni tan sols ells han inspirat ni escrit. Polítics amb bona voluntat… de cobrar. Polítics que no donen explicacions, sense valors, narcisistes, egocèntrics, que ni tan sols s’escriuen els articles d’opinió.

Deia Ortega d’eixa generació de polítics que «ni per a la nació ni per a ells, no aconseguiran donar a la seua vida individual la màxima intensitat. Ens agrade o ens disguste». Les xarxes socials són tot un conjunt de ferramentes per a la comunicació moderna: ràpida, simple (de vegades ximple), senzilla i sobretot superficial. Fins i tot hi ha experts de pandereta que t’arriben a recomanar no dir coses massa profundes, «que no arriben a ningú».

ChatGPT

La reflexió, la lectura, les idees i els fonaments són per a alguns imatge de la vella política i la nova, suposadament millor, es mou entre els polítics influencers, el maquillatge o el concurs per dir-la ben grossa. Fins i tot sent consells per demanar a ChatGPT que t’escriga el programa electoral o et redacte el text d’un discurs.

Potser és això la nova política i jo estic desfasat. Però preferisc la política dels fonaments, l’ètica, la formació, la lectura, la reflexió, la feina i aprofitar la formació o la teua professió per aportar a la societat allò que saps. Ara, alguns barons d’eixa nova política mai han tingut una professió anterior que se’ls faça vella. Són professionals… de la política. «Quin és el millor govern? El que ens ensenya a governar-nos a nosaltres mateixos», deia Goethe.

Regidor de Compromís a l'Ajuntament de Vila-real