El PSPV, l’antídot contra Mazón

Els i les socialistes de Castelló venim d’un XV Congrés Nacional carregats d’energia i d’il·lusió. En Diana Morant tenim una futura presidenta que confia en Castelló. Ho ha demostrat ampliant la presència de castellonencs en la direcció del partit i això, per a nosaltres, és un reconeixement a la faena ben feta per tots els companys i companyes de les nostres comarques. Tania Baños com a vicesecretària general, juntament amb Rafa Simó i Amparo Marco, Ana Besalduch, María José Salvador, Ernest Blanch, María Victoria Garrido, Rocío Ibáñez i José Benlloch, són l’equip que treballarà per a reforçar el projecte socialista des d’una mirada castellonenca i aconseguir l’objectiu de retornar la decència a la Generalitat.

D’aquest congrés eixim més forts. No tenim dubtes que som l’única alternativa a un govern negligent i incompetent que ha abandonat la ciutadania quan més ho necessita. Els valencians i valencianes estan farts d’un Consell noquejat que ha deixat de costat la reconstrucció per a apostar-ho tot per la fàbrica de mentides que és ara el Palau de la Generalitat. Això és, enganyar per a tapar la seua incompetència.

Primera força

No tenim cap minut a perdre. Hem de treballar de valent per a reforçar el nostre projecte i consolidar-lo com la primera força a Castelló i a la Comunitat Valenciana. En nosaltres està l’esperança. Estem ací per a culminar la renovació del partit i apostar pels millors perfils i les millors idees, sempre al costat de la gent.

El congrés de València és només el punt de partida d’un canvi tan possible com necessari. El temps de Mazón s’acaba i ara és el moment de Diana Morant i de Samuel Falomir per a tornar la decència a la política a Castelló i a la Comunitat. Som l’antídot a tanta desvergonya.

Diputada provincial del PSPV-PSOE