Puño en alto

Hace un mes, en el evento paralelo a la toma de posesión de Donald Trump, Elon Musk pronunciaba unas palabras seguidas de un gesto con la mano en el corazón y después extendida hacia el lateral. Yo lo vi, sinceramente, como la típica americanada. Ya saben: ¡Os llevo en el corazón a todos vosotros! ¡América es grande! En definitiva, algo tan extravagante como el baile de Trump.

Sin embargo, la izquierda enfurruñada mundial, se echó las manos a la cabeza y quiso ver una suerte de gesto fascista. Hay que decir que para que al entorno de Trump le llamen fascista, no hace falta que hagan ningún gesto. Lo son porque lo son. Lo son porque no son de izquierdas. Lo son porque no son socialistas. Y ya saben, todo lo que no es socialismo es fascismo según su diccionario. Si Vox no existiera sería fascista el PP. Y si el PP no existiera, sería fascista algún ala del socialismo. No lo duden.

Comunismo

Por el contrario, en el Congreso del PSPV de Valencia de este fin de semana, tanto Morant como Baños levantaban el puño izquierdo al más puro estilo social-comunista. Y lo hicieron muy a sabiendas de lo que ha significado y todavía hoy significa el comunismo en el mundo. Si no, se lo recuerdo: cientos de millones de muertos y deportados en la Unión Soviética, en la Europa oriental, en China, en Corea o Camboya; en la Cuba de Fidel o la Venezuela de Maduro; o sin ir muy lejos la represión en la zona republicana durante la guerra civil.

A pesar de que el comunismo está condenado igual que el nazismo, sin embargo, no he leído ninguna crítica al gesto. Nada. Ni a derechas ni a izquierdas. Eso es parte de la dictadura del consenso progre que Vox ha venido a desenmascarar.

Portavoz de Vox en Castellón