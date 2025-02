Holocaust i Reconquesta

Al passat ple de l’Ajuntament, Compromís va portar dues mocions: una per demanar que no s’assetjara les dones que han decidit interrompre el seu embaràs, i una altra per rebutjar les declaracions del regidor de Família de Begoña Carrasco, qui, aprofitant l’atemptat terrorista d’aquest Nadal, va difondre mentides per vincular-lo a la religió que ell no professa en lloc de relacionar-lo amb l’extrema dreta, de la qual formava part l’assassí. Aquestes dues mocions van tindre com a resposta del regidor de Família l’acusació a les dones que interrompen l’embaràs de ser responsables d’un holocaust, com en el nazisme. A més, el regidor va afirmar que, en l’actualitat, a l’Estat Espanyol es donaven les mateixes condicions que van originar la Reconquesta. Li va faltar definir a quines persones caldria deportar.

Expulsions

La deshumanització, el masclisme i el racisme del regidor de Família van ser aplaudits i acompanyats de forma exultant pel Partit Popular, que no va dubtar o bé a mirar cap a un altre costat o, pitjor encara, a reproduir fil per randa tot l’argumentari de l’extrema dreta com si fora el seu propi, amb una intenció clara de banalitzar el mal. El regidor de Família proposa vulnerar la Constitució amb expulsions per motius religiosos o que, si una dona ha d’interrompre el seu embaràs, viatge a Londres si té diners, o, pitjor encara, ho faça en clandestinitat i sense garanties. Que açò no supose cap reacció més que la defensa del regidor per part del Partit Popular és la prova que la dreta moderada ja no governa a Castelló.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló