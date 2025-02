La Unión Europea ante la IA

En noviembre de 2022 apareció el chat GPT y sorprendió al mundo. Era una aplicación de inteligencia artificial (IA) utilizable por cualquiera para obtener respuestas que no eran frases existentes en internet, como sucedía hasta entonces con los buscadores, sino que se generaban a gusto del usuario. Tenía algunos errores en ciertos temas, pero para ser la primera versión daba unos resultados magníficos. Desde entonces no ha parado de mejorar. En paralelo han aparecido sistemas que utilizan IA para generar imágenes, vídeos, presentaciones, hojas de cálculo, etc., que parecen proporcionar ideas creativas.

Ahora no cabe duda de que la IA producirá una revolución en la sociedad quizá mayor que la que supusieron las revoluciones industriales. En Estados Unidos hay una pugna empresarial entre los gigantes tecnológicos por desarrollar más y mejor IA generativa. Open AI (del chat GPT), Google y Microsoft tienen sus propios sistemas que compiten sin tregua por superar a los de la competencia. También hay una lucha empresarial feroz por lograr sistemas que conectados al cerebro permitan mover dispositivos con el pensamiento, paliar enfermedades neurológicas o obtener información que tenemos en nuestra mente. Mi artículo Abierta la puerta al jaqueo del cerebro, publicado en Mediterráneo, la describe con más detalle.

Esta lucha empresarial por liderar la IA ha pasado a ser entre países. Joe Biden quiso garantizar el dominio del mercado mundial de IA y prohibió las exportaciones de chips de IA a China; le ha salido el tipo por la culata. China hizo de la necesidad virtud e irrumpió con fuerza al presentar su sistema DeepSeek, que no ha sido desarrollado por un gigante tecnológico, y lo ha hecho con un coste infinitamente menor que los sistemas americanos. Trump anunció unos días antes de este logro la creación de un fondo de inversión público-privado en IA de medio billón de dólares, el Stargate.

Incentivos

La UE está desaparecida en combate ante estas pugnas. Desde Europa no podemos ser ajenos a la geopolítica de la IA. No basta con decir que tenemos talento, con ser pioneros en la regulación de la IA, hay que incentivar los desarrollos o perderemos la carrera y lo pagaremos caro. Tenemos mimbres para ganar la batalla y nichos de mercado que están librándola. Un ejemplo lo vimos ayer en la II Jornada Cátedra Smart Ports que se celebró en PortCastelló bajo el lema Puertos inteligentes, nuevas perspectivas. No puedo estar más orgulloso de cómo el sector portuario español está liderando esta revolución tecnológica. Un nutrido grupo de profesionales del ámbito portuario, tecnológico y académico se dieron cita para dar a conocer proyectos y explorar el impacto de la IA. Algunos de estos proyectos ya son una realidad y se están comercializando y vendiendo a lo largo del mundo. Esto ha sido posible gracias al fondo de capital Puertos 4.0, que tuve el honor de poner en marcha como presidente de Puertos de Estado, y que da subvenciones a fondo perdido mediante convocatorias públicas competitivas. Es un claro ejemplo de que Europa puede plantar y ganar la batalla de la IA, pero hay que cambiar muchas cosas para lograrlo. ¿Están nuestros gobernantes en ello?

Catedrático de Ciencias de la Computación e IA