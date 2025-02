Vull liderar un nou PSPV

He decidit tornar a presentar-me a la secretaria general del PSPV-PSOE de la província de Castelló. Ho faig amb il·lusió i ganes de seguir treballant, per aconseguir més alcaldies socialistes el 2027 i propiciar un nou canvi a la Diputació de Castelló. Els que fa anys que treballen al meu costat saben que allò que em propose ho acabe aconseguint, temps al temps i amb pas ferm. Sé que no és fàcil: ens enfrontem a una maquinària poderosa que ens tracta d’invisibilitzar, però la il·lusió és el que mou el món, i us puc assegurar que il·lusió no ens falta als socialistes de Castelló. La política ajuda a millorar aquesta societat: des de la política ajudem els nostres veïns i veïnes, i les nostres decisions deixaran un futur millor per a les pròximes generacions. Per a nosaltres, aquestes són les raons per les quals un dia vam decidir deixar enrere la nostra privacitat, convertir-nos en servidors públics i participar activament de la nostra democràcia per canviar aquesta societat.

En aquests tres anys com a secretari general he recorregut la província de Castelló. Durant un any i mig vaig tenir l’oportunitat de compartir aquest lideratge provincial amb el company Pepe Martí com a president de la Diputació. L’últim any i mig he estat exercint com a portaveu del PSPV a la institució provincial, i això m’ha donat l’oportunitat de conéixer, encara més, els problemes dels nostres pobles i ciutats. És també per tots aquests motius que he decidit presentar-me a la reelecció. «Viure és prendre partit», aquesta frase l’ha repetit moltes vegades el molt honorable president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, amic i company. Vull seguir prenent partit pels problemes de les nostres agrupacions locals, vull prendre partit per tots els companys i companyes del PSPV que estan donant la cara als ajuntaments de la nostra província per defensar les nostres idees i propostes, i vull prendre partit per tots els militants, que són el cor i les pulsacions d’aquest gran partit que transforma, millora i es desviu per la nostra terra.

L'Alcora

He fet també aquest pas endavant perquè així m’ho han demanat molts militants del nostre partit. De fet, aquesta decisió ha estat madurada, analitzada i estudiada, ja que suposa de nou assumir una gran responsabilitat. Com sabeu, soc un enamorat del meu poble, l’Alcora, i, igual que el 2022 quan em vaig presentar per primera vegada, he analitzat molt bé que aquesta decisió no afecte les meues obligacions com a alcalde. Estic segur que, igual que no ho va fer en aquella ocasió, tampoc ho farà en aquesta. Tinc la sort de comptar amb un gran equip que té molt clar què necessita l’Alcora i com s’ha de treballar perquè els projectes puguen tirar endavant.

De fet, aquest últim trimestre del 2024 hem apuntalat, amb la compra de la Sanchis, la nova subvenció de 3,3 milions d’euros i el procés selectiu per sumar més personal a la brigada d’obres, els principals projectes d’aquesta legislatura. Així és, per a mi són tan importants els grans projectes com els problemes del dia a dia, per això ampliarem la brigada d’obres del nostre ajuntament, perquè de res ens serveixen les grans obres si no donem resposta als problemes quotidians dels nostres veïns i veïnes.

Si tinc la confiança de la militància del PSPV per tornar a liderar el nostre partit, vull canviar algunes qüestions que considere necessàries per a impulsar amb força el nostre projecte i per donar més veu als nostres òrgans de debat. Si em presente no és perquè tot continue igual, no m’agraden els projectes continuistes, ja que sempre tot es pot millorar. Considere que de la meua pròpia gestió podem millorar aspectes que ens permetran arribar a les eleccions de maig del 2027 amb més força, coordinació i opcions reals d’aconseguir l’objectiu de guanyar en més pobles i ciutats. L’executiva que formaré, si aconseguisc la reelecció, estarà centrada en àrees de treball ben definides i amb una visió clarament estratègica de cara a les eleccions. Al marge de l’executiva, vull donar més protagonisme i decisió al Comité Provincial, així que un dels meus objectius serà convocar-lo cada trimestre per fer d’aquest fòrum un espai molt més ampli de participació, debat, posada en comú de posicionaments polítics i seguiment de tot el que passa a la nostra província. Vull continuar, no perquè no canvie res, sinó per canviar tot allò que necessita el nostre partit, i estic decidit a fer-ho possible.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló