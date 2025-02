Adéu a un home excepcional

Amb el cor ple d’emoció i una profunda gratitud, aquestes paraules volen ser un homenatge a una persona que ha deixat una petjada inesborrable a la nostra ciutat, a la nostra comunitat i en les nostres vides. José Gómez Mata ens ha deixat, però el seu llegat perdurarà per sempre a Vila-real. El seu nom s’associa a la generositat, a la humilitat i a una visió excepcional que va transformar la nostra ciutat en molts aspectes. Un home que no només va ser un empresari de gran èxit, sinó també un mecenes, un filantrop, un home d’arrels profundes i d’un cor immensament generós.

José Gómez Mata sempre va estar compromés amb Vila-real i amb la societat, amb la nostra economia i amb el patrimoni cultural i religiós que tots compartim. La seua contribució a la Basílica de Sant Pasqual és un exemple d’aquesta estima a la nostra terra i a la nostra tradició, a través de l’amor que sentia per la seua dona, Ana Viñes, en memòria de la qual va dedicar la gran obra pel nostre patró. La plaça i el monòlit dedicats al sant, les campanes i el carilló, que ressonen amb el record de la seua devoció al nostre patró, són símbols que quedaran en el nostre paisatge urbà. Però el seu llegat va més enllà d’aquestes obres majestuoses. Pepe va ser un home que, amb la discreció que el caracteritzava, va contribuir a la ciutat en les accions més callades, aquelles que potser no són tan visibles però que són igual d’importants: el suport constant a entitats socials, l’ajuda a les persones més desfavorides, el seu afany per impulsar iniciatives de recerca científica com el Simposi Internacional sobre el Càncer. Cada aportació, era una mostra de la generositat que el definia i que en els últims anys va canalitzar a través de la Fundació José Gómez Mata.

Talent

Un esperit humil però amb un gran talent empresarial. José Gómez Mata ha sigut un home amb una gran visió de futur, un emprenedor amb un instint afilat per a la innovació, la tecnologia i l’excel·lència. Va liderar empreses sòlides i va apostar per la creació de llocs de treball, per la projecció i per la consolidació d’una economia robusta que ha donat fruits a la nostra ciutat i més enllà. Els llaços que mantenia amb la terra, amb els seus orígens, van ser la base per a tot el que va aconseguir. Mai va oblidar que el seu èxit havia de retornar a la seua ciutat i a la seua gent. La seua generositat va ser un reflex d’aquesta voluntat de contribuir a les causes més nobles i altruistes.

En un moment especial per a la nostra ciutat, l’any 2015, la corporació municipal va voler reconéixer la seua tasca amb el títol de Fill Predilecte de Vila-real, un reconeixement a tota una vida de compromís amb la nostra ciutat. Una distinció que em consta va tenir un especial significat per a ell, doncs era la mostra de l’estima que el seu poble li tenia. José Gómez Mata no només va construir empreses de gran èxit, sinó que va deixar una marca en el cor de Vila-real, un llegat que perdurarà per sempre, tant en les obres materials com en els records de les seues accions, que continuaran vius en les futures generacions.

Donació

Una personalitat única, que va deixar una empremta també fora de les nostres fronteres. Prova d’això és la Gran Creu de l’orde de Sant Gregori Magne atorgada pel Papa Joan Pau II, en reconeixement a la seua tasca filantròpica, al seu suport a les causes religioses i humanitàries. Ací, també va ser distingit amb el guardó de Pasqualí d’Honor per la Fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual l’any 2023, una mostra del seu compromís amb la nostra cultura i patrimoni. Precisament en l’acte de lliurament d’aquest guardó, va fer un dels seus últims gestos d’amor cap a Sant Pasqual i a Vila-real, amb la formalització de la donació del conjunt de campanes de volteig i carilló de la basílica a la comunitat de germanes clarisses, així com la donació a la ciutat del conjunt escultòric del monument i monòlit a la plaça del sant, obra del Fill Predilecte Vicente Llorens Poy, i de la rotonda i l’escultura Alma Cerámica, obra d’Ana Gómez Viñes.

Però més enllà dels reconeixements i les distincions, el que ens quedarà per sempre és la seua manera de ser, la seua bondat, la seua determinació i la seua visió. José Gómez Mata ens deixa físicament, però el seu llegat continuarà viu en els nostres cors i en els projectes que va impulsar, en les seues accions més visibles i en les més discretes. Recordaré sempre els seus consells, la seua manera d’encarar els reptes amb una passió i determinació que inspirava. Vila-real ha perdut un home excepcional, però estic convençut que el seu exemple continuarà marcant el camí de tots aquells que hem tingut la sort de conèixer-lo. També sé que la seua filla, Ana Gómez Viñes, i la seua neta, Áurea Gómez Fösterling, i la resta de la seua família, als quals reitere el meu condol, seguiran honrant la seua memòria.

En nom de tots els vila-realencs i vila-realenques, vull agrair-li profundament tot el que va fer per la nostra ciutat, pel nostre patrimoni, per les nostres causes més nobles i, sobretot, pel nostre futur. Gràcies, Pepe, per tot el que ens has donat.

Alcalde de Vila-real