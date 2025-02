No me extraña que el mismo día que P. Sánchez intervenía en València delante del Congreso del PSPV-PSOE, un destacado socialista manifestaba públicamente sus discrepancias con las políticas de P. Sánchez y la dirección del PSOE. Hasta me parece un hecho natural y lógico. No todos tenemos la misma sensibilidad y análisis ante los avatares del mundo y de la vida. De ahí que considero que una diversidad bien canalizada y discutida, también expresa riqueza. En todo caso la política es un hecho colectivo y público que reclama y necesita debate, contraste. Lo ridículo y falso es lo otro, lo que según las crónicas y por aparentar unidad, le pedía Aznar a su secretario general, a Álvarez Cascos: que no permitiera ninguna discrepancia pública ni contra la política del gobierno ni contra ciertos puntos (los que él determinaba) de los documentos congresuales.

Al margen

A pesar de lo dicho y aunque pueda parecer que me contradigo en todo, quiero advertir que en esta ocasión los comentarios del destacado socialista no me han hecho gracia. Pero que quede claro que no es por lo que dice, sino porque el que dice es Felipe González. Me duele que teniendo las puertas abiertas del gobierno y del partido y siendo necesaria su experiencia, se sitúe al margen y cuestione públicamente decisiones esenciales. Me duele que quien ha tenido el respeto, incluso en temas tan controvertidos como el pulso contra el marxismo, la OTAN de entrada no, el GAL, el señor X…, ahora discrepa y denuncia públicamente. Me duele que quien ha ejercido y disfrutado su tiempo con libertad y consideración, ahora no encuentre formas más humildes y fecundas de estar y contribuir. Me duele que quien lo ha sido todo en el PSOE ahora, y por sus formas, no disfrute de los suyos.

Analista político