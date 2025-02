Solo hay un camino: la unidad por Torre de la Sal

La defensa del poblado de Torre de la Sal es una causa lo suficientemente seria como para que nadie la utilice como instrumento partidista. Lo digo claro: en Cabanes hay unanimidad vecinal en que es necesario preservar nuestro patrimonio, nuestra identidad, nuestro paisaje y nuestra historia, y esa unanimidad debe trasladarse también al Ayuntamiento, sin fisuras.

La lealtad es fundamental para construir y proteger nuestro pueblo, al igual que lo es el respeto. Por eso, no puedo ocultar mi decepción ante la actitud del Partido Popular de Cabanes y les digo que no se puede abanderar la propuesta de crear un frente común mientras, al mismo tiempo, se fomenta la crispación entre los vecinos, aprovechando su sufrimiento para obtener rédito político. Basta ya de utilizar Torre de la Sal como munición electoral.

Desde el equipo de gobierno, no ahora, sino desde hace años, hemos sido firmes y perseverantes en la búsqueda de una solución que garantice a los vecinos de la Ribera la seguridad jurídica que necesitan para sus hogares. Siempre hemos tendido la mano, hemos escuchado y hemos explicado cada paso que hemos dado y cada reunión que hemos mantenido con las autoridades competentes, tanto a los afectados como al resto de partidos, porque tienen derecho a saberlo. No tenemos nada que ocultar y no se nos puede reprochar falta de transparencia.

Lo dije en mi discurso de investidura y lo mantengo: por encima de cualquier sigla política está mi pueblo. Y así deben creerlo todos, porque lo que de verdad nos une es el amor por Cabanes. Y dentro de ese amor no caben las recriminaciones, las descalificaciones ni los discursos incendiarios que nos dividen. Pero debo decir que cada uno tiene el papel que le corresponde, y el PP lo sabe. El mío es el de alcaldesa, el de llevar la voz de Cabanes y la Ribera allí donde sea necesario para defenderla.

Vías de protección

La defensa de Torre de la Sal debe hacerse por tierra, mar y aire. Todos y todas somos necesarios en esta lucha. Como alcaldesa, llevo años trabajando para buscar todas las vías de protección y llamando a todas las puertas posibles, tanto en Castelló y València como en Madrid. Y como vecina, siempre he estado al lado de los afectados defendiendo que sus casas son suyas y de nadie más.

Nadie puede poner en duda mi compromiso con Cabanes y la Ribera. Por eso, vuelvo a hacer un llamamiento a la colaboración y al respeto. Nuestro pueblo debe tener una única voz, fuerte y clara, a la hora de proclamar que Torre de la Sal no se toca. Sin unidad no podremos avanzar tanto como quisiéramos; sin embargo, tengo la esperanza de que todos acabarán reflexionando y entendiendo que la confrontación no lleva a ninguna parte. Solo hay un camino: la unidad por Torre de la Sal.

Alcaldesa de Cabanes