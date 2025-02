Impulsant la igualtat des de la ciència ciutadana

Amb l’ajuda d’un dispositiu mòbil, qualsevol persona pot participar fàcilment en investigacions científiques per a estudiar la contaminació lumínica dels nostres pobles, la salut de rius i costes, o el desenvolupament de l’art urbà. Els avanços tecnològics proporcionen noves eines per a la ciència ciutadana, aquella en què la població general participa activament en les diferents etapes d’una investigació: des del seu plantejament inicial fins a la comunicació final de les conclusions.

La ciència ciutadana és una gran oportunitat per a incrementar la participació de la societat en la investigació, i sense dubte pot ajudar en la igualtat de gènere en la ciència. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, commemorat cada 11 de febrer, reconeixem avanços progressius en la igualtat en ciència, amb un major nombre de dones en la direcció de projectes i d’equips d’investigació, i amb una reducció sostinguda, però moderada, de la bretxa de gènere en les etapes més avançades de la carrera acadèmica. Però estem lluny d’una igualtat d’oportunitats efectiva i en algunes disciplines, com les d’informàtica o enginyeria, la presència de dones és ben reduïda, fruit d’una desigualtat estructural. No podem desaprofitar el talent de les joves, que troben entrebancs en cursar una carrera científica o tecnològica, ni deixar de comptar amb la mirada de la meitat de la societat. La falta de perspectiva de gènere en la investigació ha generat errors històrics, alguns ben coneguts en les dosis de medicaments o en la fabricació dels primers airbags, però segurament convivim amb altres no detectats, o encara per resoldre.

Aquesta conjuntura, amb amenaces globals als avanços socials i democràtics, converteix la commemoració de l’onze de febrer en més actual que mai. Compromesa amb la tasca de la igualtat, l’UJI ha preparat un programa d’activitats en què destaca la conferència d’Eva Álvarez, arquitecta i investigadora de l’UPV en perspectiva de gènere en l’arquitectura. Com cada any, investigadores de diferents disciplines de l’UJI estan realitzant una àmplia sèrie de xarrades en centres educatius del territori, per a mostrar el treball real de recerca a l’estudiantat més jove. El programa inclou les exposicions de la Fundació Isonomia a Almenara i Benassal, l’activitat per a mostrar el treball de les investigadores de l’Institut de Materials Avançats, les activitats de l’Aula de Criminologia Blava en centres educatius d’Eivissa, les activitats de sensibilització de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, i els vídeos per a conéixer de prop algunes de les investigadores de l’UJI. La Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana, l’Escola de Doctorat i la Unitat d’Igualtat treballen en aquestes i altres activitats desplegades al llarg del curs acadèmic amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Friquis

Darlene Cavalier, fundadora del buscador de projectes de ciència ciutadana SciStarter, va començar a interessar-se per la ciència pel seu treball de gestió en una revista científica. Però en l’institut pensava que la ciència no estava feta per a ella, sinó «per als xics més friquis de la classe», i no era conscient de la «subtil pressió social que allunya les xiques de les disciplines científiques i tecnològiques».

Sent conscients que els projectes de ciència ciutadana investiguen amb la societat i per a la societat, la Universitat Jaume I ha desenvolupat diferents iniciatives pròpies (com MobiOnRural, Serena o Micromón UJI) i ha col·laborat amb projectes de la Fundació Ibercivis, com Vigilants de l’Aire, Vigilants del Sòl o ECHO. I, gràcies al Pla de Promoció de la Investigació i Transferència de Coneixement, el projecte liderat per la professora Anna Marzà estudiarà les concepcions sobre els recursos docents i els modes d’expressió en diferents llengües.

Aprofitem totes les possibilitats de la ciència ciutadana i recordem que pot ser una eina natural per a incorporar la perspectiva de gènere en la recerca. La participació igualitària de la ciutadania en la ciència servirà per a considerar aquesta perspectiva en cada projecte. La seua incorporació no és només una qüestió ètica, sinó una altra forma de garantir propostes concretes per a incrementar el benestar col·lectiu, millorar la qualitat de vida de la població i avançar, de forma integral, en el coneixement del nostre món.

Director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana de l’UJI