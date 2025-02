El nostre major tresor

La veritable prosperitat significa compartir amb els altres el que tenim perquè a ningú li falti el necessari. En el cor d’aquest sentir batega la Jornada Nacional de Mans Unides, que celebrem avui. Compartir és la nostra major riquesa, diu el lema triat per aquesta associació de l’Església Catòlica a Espanya, que neix en 1959 per a l’ajuda, la promoció i el desenvolupament dels països més empobrits. Mans Unides, en la seva lluita contra la pobresa, la fam i la desigualtat, tracta d’erradicar les causes estructurals que les produeixen. Així, al llarg d’aquest camí, amb obres de misericòrdia, es va forjant el camí que condueix cap a la vida eterna (cf. Mt 25, 31-46): el programa de vida de tot cristià.

«A la tarde te examinarán en el amor», va escriure sant Joan de la Creu en els seus Dichos de luz y amor. I santa Teresa de Jesús va apuntar que no sabem estimar, perquè «amorcitos desastrados, baladíes de por acá, aun no digo de los malos» no són amor. Què volen dir aquests sants i místics? Que el nostre lliurament només serà veritable si encarnem l’Amor primer en la vida diària, per a ser més de Crist i per a dur a terme un programa exemplar, just i humà.

Compartir

Aquesta Campanya contra la Fam proposa el repte de compartir la prosperitat per a créixer en la fe i erradicar qualsevol tipus de necessitat espiritual i material. Ens impulsa a contribuir amb un cor lliurat, perquè cada ofrena nostra redunda en un benefici descomunal en els germans més necessitats. I ens convida, nascuts del banquet del Cos i la Sang del Senyor, a ser altres cristos que remen mar endins per a animar, consolar i capacitar a tants homes i dones vulnerables que anhelen una mica d’amor.

Seguim l’exemple de l’apòstol Pere, qui –fins i tot estant contrariat per haver estat tota la nit bregant i no haver recollit absolutament res– respon a Jesús que, ja que tu ho dius, calaré les xarxes (cf. Lc 5, 1-11). A Pere l’enfonsa l’angoixa, però es refia del Senyor i succeeix el miracle: «Ho feren així, i van arreplegar tant i tant de peix que les xarxes se’ls esquinçaven […] I ompliren tant les dues barques que quasi s’enfonsaven».

Bisbe de la Diòcesi de Tortosa