Optimisme i realitat vs falta de projecte

L’últim ple de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó va acabar amb optimisme. Vam aprovar –amb 12 vots a favor de 21– el pressupost més alt de la nostra història: 52,8 milions d’euros. Vam explicar moltíssims projectes i realitats de present i de futur per a la nostra ciutat. Iniciatives que farem realitat amb molt de treball, gràcies a l’esforç fet els últims 10 anys per a millorar l’estat econòmic dels comptes municipals. També perquè hem aconseguit més de 14 milions d’euros d’altres administracions per a fer inversions que són necessàries i que eren un anhel col·lectiu del poble.

I què vam trobar davant? Una oposició nefasta i destructiva, amb un PP amb totes les ferides obertes i un portaveu que no és capaç de fer cap aportació. Ja no parle d’un pressupost alternatiu, perquè seria demanar-los massa. Ni una proposta, ni una idea, ni un propòsit. En 10 anys el PP ha tingut 3 candidats a les eleccions i cap projecte. Quan li ho vaig dir, amb total respecte, la resposta va ser una enrabiada. Bolcar la seua frustració en mi o en el PSOE no aporta res als vallers i valleres.

Trobe a faltar la crítica constructiva, les propostes en positiu, el treball d’oposició que té intenció de millorar la ciutat i la vida dels veïns i veïnes. I també trobe a faltar a algú que ens done suport en les nostres reivindicacions a la Generalitat Valenciana. Perquè les nostres reivindicacions són les del poble de la Vall. Per exemple, les del barri Toledo perquè la Conselleria d’Educació augmente la partida per a rehabilitar el CEIP Lleonard Mingarro en 160.000 euros. Una quantitat irrisòria per al Consell, que ja fa un any que està bloquejant l’inici d’estes obres en l’escola, que és el cor del barri.

Progrés i modernitat

Però clar, al partit del retrocés li molesta que la Vall estiga en el seu millor moment i mire al futur amb optimisme. Al partit funest li fot que la Vall parle en l’idioma del progrés i de la modernitat. El partit del negacionisme no vol que impulsem accions per a frenar el canvi climàtic. Al partit sense projecte no li agrada que el nostre pla de transformació de la ciutat funcione. El seu nerviosisme i el seu enuig volen dir que ho estem fent bé. La Vall avança i el PP es queda enrere.

Mentre les obres de reforma i ampliació de l’edifici de l’ajuntament ja estan marxa, el PP m’ataca. Mentre hem acabat una nova fase dels treballs de recuperació de la Torre de Benissahat, Mazón ens retira una ajuda que teníem concedida per a seguir rehabilitant-la i el seu portaveu a la Vall calla. Mentre la regeneració urbana de la Colonia San Antonio està a punt de començar per a donar futur al barri, el PP es dedica a intoxicar i mentir per a tractar de tombar el projecte. I podria continuar, perquè han votat en contra que canviem la gespa dels camps de futbol de la Moleta; o han criticat que remodelem el carrer Guzmán i ampliem el polígon industrial.

Fins ací arriba la seua falta de projecte!

El temps corre en la seua contra i a favor de la Vall. Perquè esta setmana començarem la licitació de les obres per a convertir l’antiga Fàbrica de la Llum en un espai expositiu i d’ús cultural i social, per a renaturalitzar l’aparcament de Sant Josep i per a adequar l’entorn de l’aqüeducte i enjardinar-lo. També hem començat l’any renovant els parcs de la pinada del Carmadai, del Grup la Cova i de la Colonia San Antonio i consolidant el talús del Parc del Progrés.

Hem anunciat els primers concerts del Singin’ in the cave 2025: Santi Balmes i Julián Saldarriaga, Jero Romero, i Blanca Paloma. Hem iniciat una prova pilot al Teatre Municipal per a recuperar les projeccions de cinema.

Hem celebrat nombrosos actes per la pau, en homenatge a Vicent Martínez Guzmán i al seu llegat. Hem denunciat públicament i hem tramitat les queixes pertinents perquè es solucionen els problemes en el subministrament elèctric, que han disminuït en els últims dies.

Treball per la Vall a temps complet

Això vol dir que no hem parat. Perquè el meu treball per la Vall és a temps complet. Porte 10 anys dedicada en cos i ànima a la Vall, la ciutat que estime, que m’ha vist nàixer i créixer i on vull seguir. Encara que a alguns els agradaria que me n’anara i per això insisteixen fins a cansar. Però una mentida mil vegades repetida segueix sent una mentida.

La mediocritat es paga. I la falta de projecte, de propostes i d’idees també. Més si davant tens un projecte de futur consolidat, ambiciós, fort i en el qual la gent confia. Perquè la gent m’ha donat la seua confiança durant tres eleccions seguides.

Jo m’alegre pel bon moment de la Vall. Perquè arribar fins ací ha costat molt d’esforç, perquè la situació que ens vam trobar en 2015 feia por. Estem en 2025 i molt ha canviat la cosa, encara que ens queda molt per fer. La transformació i el creixement de la Vall continuen, encara que a alguns no els agrade i tracten de posar pals en les rodes. No podran.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó