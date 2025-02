El PP garantiza seguridad

La inacción del Gobierno del PSOE nada tiene que ver con la imparable intervención del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que no piensa descansar hasta proporcionar una seguridad real frente a futuros azotes del clima, con consecuencias impensables en nuestras vidas. La visita a Segorbe del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha dejado claro que el PP, tras los efectos de la dana, no va a quedarse de brazos cruzados ante la indiferencia del Gobierno de España, que no ha destinado ni un solo euro de los 1.745 millones otorgados a subvenciones publicados la pasada semana en el BOE.

Las ayudas directas para los afectados por la dana concedidas por la Diputación de Castellón y el Consell del PP suman 15,9 millones de euros para la provincia de Castellón.

A ello, se suman 15,4 millones más destinados por el Consell en materia de prevención de incendios para actuar, entre otros, en la reparación de pistas forestales en las demarcaciones de Segorbe, Vall d’Alba y Sant Mateu, previendo terribles consecuencias como las sufridas recientemente por la pasada dana.

Prevención de incendios

Las acciones se centrarán en los trabajos de prevención de incendios en las pistas forestales afectadas por las inundaciones.

El Consell se focalizará en recuperar infraestructuras garantizando condiciones para minimizar daños a la población y al medio ambiente en eventos futuros. Esa es la línea de trabajo del PP, siempre por un futuro mejor de la población, el trabajo y la inversión.

Alcaldesa de Segorbe