Preparación política

Los políticos tienen una fama regular. Como en cualquier sector hay buenos, malos y regulares. Para dedicarse a ello hay que tener vocación, pero algunos lo hacen para enriquecerse. Creo que un problema es que hay muchos y ganan poco, sería mejor que hubiera menos y estuvieran bien retribuidos, lo que atraería a los mejores y evitaría tentaciones. A su poco sueldo se suma los muchísimos millones que administran de los presupuestos públicos, tentador. Un presidente de gobierno no puede ganar menos que cualquier ejecutivo, tampoco debería tener menos capacidad, que es lo que pasa.

Estudios adecuados

Cualquier político debería servir para el cargo, para lo que conviene que tenga estudios adecuados o experiencia en el mundo laboral. Qué menos que acreditar sentido común y una mínima preparación. Un pequeño examen psicológico, algo que garantizara que no nos ponemos en manos de un psicópata o un absoluto inmoral. No es lógico que para conducir, cazar o lo que sea hace falta un examen, y muchos estudios para ser abogado, médico... pero no hace falta nada para ser político. Esto hace que junto con personas preparadas, haya auténticos inútiles y gestores incapaces. Además pueden usar a los múltiples asesores que les acompañan, nadie puede saber de todo, el inteligente se deja aconsejar, el tonto se cree más listo que nadie. Quiero políticos que solucionen problemas, no que los causen, que digan la verdad y que piensen por encima de todo en el bien común. No analfabetos, ególatras, mentirosos, inconscientes que solo piensan en su poder.

Notario y doctor en Derecho