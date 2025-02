Impulsem Almenara

La setmana passada es van aprovar els pressupostos municipals d’Almenara 2025, que ronden els 9 milions d’euros en global. Són uns comptes per al present i futur d’Almenara, que van a impulsar el nostre poble i a possibilitar anar cap endavant amb les inversions necessàries. Amb l’aprovació dels comptes per a enguany acabem amb un any de bloqueig, amb un any de pressupostos prorrogats, ja que l’oposició no va donar suport als pressupost de 2024 per a intentar paralitzar el poble. Ara, amb els nous pressupostos, reprendrem el camí de progrés a Almenara.

Obres

Així, abordarem les obres del Pla Edificant per a l’IES Almenara, valorat en 581.000 euros; el Pla Impulsa, que amb 150.000 euros comprén la segona fase de l’Espai Cultural d’Almenara; la millora de les voreres del barri antic de Casablanca, l’accessibilitat i nova graderia en el camp de futbol i els lavabos públics en l’Aparcament Municipal. També tindrem nous accesos al Paratge Natural dels Estanys, seguirem restaurant el Conjunt Memorial de Darrere del Castell, continuaran les millores en els camins rurals, renovarem els senyals de trànsit, tindrem més neteja urbana i augmentarem les subvencions a les associacions.

Els pressupostos 2025 són uns comptes que hem negociat amb les altres formacions polítiques i on s’han incorporat més del 70% de les propostes que ens han presentat. Cal dir que malgrat incorporar les propostes, lamentem una vegada més el vot en contra de Compromís, que continua volent bloquejar l’Ajuntament enlloc de buscar el progrés del poble. Però no ho han aconseguit i, per tant, nosaltres seguirem impulsant Almenara.