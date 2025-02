Jaime I, ‘el conquistador’

Entramos hoy en la referencia de una figura cardinal en la historia de Castellón, la de Jaime I, a quien se debe su fundación y la primera serie de privilegios que le permitieron comenzar su andadura urbana.

El hijo de Pedro II el Católico era físicamente un personaje colosal a quien podríamos comparar con el actual rey de España, Felipe VI. Altísimo, rubio y bien parecido, según lo describe Bernat Desclot en su crónica: «Este Rei d’Aragó Jaume fou el més bell del món, sobrepassava un pam a qualsevol altre home, cara gran i rossa, nas llarg, boca ben feta, dents grans i molt blancs que pareixien perles, ulls negres, grans esquenes, prim però amb robustos braços i belles mans, cames llargues...».

Seducción

El calificativo de conquistador, con el que la historia lo acredita, no puede ser más adecuado en sus dos acepciones (una territorial y la otra concupiscente), pues todos los cronistas alaban al par su fuerza, su destreza y bravura con las armas y su capacidad de seducción con las mujeres: «Totes les dames giraven els seus ulls al veure’l, de manera que no tenia cap treball per a triar entre elles». De esta fascinación supo aprovecharse el soberano quien «igual que son pare va ser home de moltes femelles». Y pese a estar casado, no se paraba en barras con otras jóvenes de la corte.

De hecho, aparte de sus tres matrimonios legítimos (por más que el tercero fuera clandestino) se le conocen media docena de amancebamientos, es decir, lo que hoy, en argot, llamamos rollos. En fin, un personaje de novela que ha interesado tanto a historiadores y literatos.

Cronista oficial de Castelló