La ratonera palestina

En la commemoració de l’exterminació sistemàtica de persones en els camps de concentració de l’Alemanya nazi, s’han lliurat una part dels ostatges, retinguts per Hamàs i per Israel. Com els ostatges de Hamàs, sembla que la majoria dels ostatges palestins alliberats per Israel no eren delinqüents, ni presoners de guerra, eren civils capturats en batudes de l’exercit per tenir una penyora amb què negociar. Xiquets i dones, personal civil sense càrrecs, presoners procedents de la Cisjordània ocupada, de Jerusalem Est i de Gaza. De què han servit 471 dies de guerra contra els palestins?

Com el genocidi nazi, no han servit de res. El potent exèrcit israelià, la seua poderosa intel·ligència militar i l’ús indiscriminat d’intel·ligència artificial, per a assenyalar dubtosos objectius enemics, ha fracassat, no ha aconseguit res més que una enorme devastació d’habitatges, serveis i territori, així com la mort de milers i milers de civils innocents palestins i ostatges israelians. No consta el nombre de milicians de Hamàs morts, ni l’extinció com a milícia.

Runes

Tanmateix, les imatges televisives de l’alliberament dels ostatges en mans de Hamàs han mostrat un fum de milicians de Hamàs uniformats, desfilant triomfalment pels carrers d’una Gaza ocupada i en runes i rodejada de soldats de Hamàs. Aleshores que ha guanyat Israel? Únicament el títol d’assassí de xiquets a les mans de francs tiradors, genocida del poble palestí i autor de delictes contra la humanitat. Un treball d’arrasament sistematitzat i calculat del territori la destrucció ordenada d’escoles, hospitals i espais prèviament assenyalats com a refugis segurs pel mateix exèrcit, i després convertits en rateres per a la població civil.

L’objectiu ha estat i és l’expulsió del poble palestí del seu territori per dret de conquesta o l’extinció dels seus habitants. Sembla que com els americans en la guerra perduda del Vietnam, l’exèrcit israelià tenia per objecte acabar la guerra i aconseguir la pau duradora destruint la població per a salvar-la. Com no ha pogut, amb l’ajuda de l’amic Tram-pos americà del nord, pretén fer un lloc d’esbarjo. Vos imagineu que els nazis per damunt de tot l’extermini hagueren fet en Auschwitz un centre comercial, i un parc aquàtic?