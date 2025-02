Canadá y Cuba (UE)

O somos europeos o seremos otra cosa. O hacemos que la unidad de la Unión Europea dentro de la propia UE sea una realidad o en una década España puede ser una colonia de EEUU gobernada por el presidente de turno de Vox como gobernador general.

Y el que no quiera que no se junte. Si Hungría o Polonia prefieren ser un estado satélite de la nueva Rusia allá ellos. Pero, aunque sea empezando de nuevo, los países de la UE que no quieran que esto sea así deben dar un paso al frente o se nos comen (si no se nos han comido ya).

Tecno-defensa

Ante el Resort de Gaza, la UE debe reaccionar. Ante las amenazas tecnológicas, la UE debe gastar dinero para obtener su propia inteligencia artificial. Para prevenirnos de la tercera guerra mundial, que no será de tiros y ejércitos, sino económica, de aranceles y tecnológica con ataques a nuestras infraestructuras básicas (y que igual producirán muertos) hay que invertir en tecno-defensa.

Y en materia de política exterior hay que estar con una sola voz. Y se me ocurre que, ante las locuras de Trump, podríamos ofrecer a Canadá y Groenlandia entrar en la Unión Europea. Después de todo hablan francés y danés; y podrían ser consideradas regiones ultraperiféricas de la UE como las islas Canarias, las Azores y Madeira y otras.

También podríamos hablar con Cuba para que pasaran a ser un país más de la UE. Al fin y al cabo, por allí cerca en el Caribe están San Martín, Guadalupe y Martinica, que también son islas caribeñas de Europa.

Ya que están cambiando las cosas tanto. ¿Por qué no cambiarlas del todo?

Urbanista