Casarse en Burriana

Burriana, un pueblo con historia bimilenaria, tercer municipio más poblado de la provincia y la capital de la comarca de la Plana Baixa, ha sido a lo largo de los siglos una ciudad que ha vivido momentos de prosperidad y crisis, teniendo nuestra cuota más o menos significativa de relevancia en el ámbito político, social y cultural de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, hay una tradición o un derecho del que siempre hemos podido disfrutar: casarnos gratuitamente en nuestro pueblo.

Lamentablemente, una reciente decisión del gobierno de Sánchez con el apoyo de PSPV y Compromís, han impulsado la ley orgánica 1/2025 del 2 de enero, que ha cambiado esta realidad y nos niega este derecho. A partir de ahora, las parejas de Burriana, 140 solo el año pasado, se verán obligadas a desplazarse a Vila-real para celebrar su unión, ya que se ha eliminado la potestad matrimonial de los jueces de Paz. Esta medida, que se presenta erróneamente como un avance en la eficiencia del Servicio Público de Justicia, en realidad representa un retroceso en los derechos y servicios que merecemos como ciudadanos de Burriana.

Segundo plano

Es importante señalar que esta no es la primera vez que, bajo un gobierno de la izquierda, se restan servicios a nuestra localidad. A lo largo de los años, hemos visto cómo inversiones estratégicas y recursos económicos clave para el desarrollo del municipio se han desviado hacia poblaciones vecinas, dejando a Burriana en un segundo plano. Ejemplos como la comisaría, la oficina del DNI, los juzgados o el registro son solo algunos de los casos que evidencian esta práctica habitual.

Desde que asumí el cargo de alcalde, me he comprometido a priorizar los intereses de Burriana. La época en que nuestra ciudad era ignorada, ninguneada, pisoteada o despojada de servicios ha llegado a su fin. Vamos a tomar cuantas medidas estén al alcance de este Ayuntamiento para revertir una situación que consideramos que es injusta para los vecinos de nuestra ciudad. Ellos no quieren ser más que nadie, pero tampoco menos. Exigiremos y alzaremos la voz donde haga falta para que las parejas burrianenses puedan certificar su unión en Burriana, sin necesidad de desplazamientos innecesarios. Casarse en Burriana debería ser un derecho y no pasar a la historia.

Alcalde de Burriana